Căutarea cadavrului sinucigaşului din Cernavodă continuă

Lucrătorii Poliţiei Transporturi Navale Cernavodă au continuat ieri să caute trupul neînsufleţit al bărbatului care s-a sinucis duminică, aruncîndu-se de pe podul Sfînta Maria, din localitate, în apele canalului Dunăre – Marea Neagră. „Am folosit şi astăzi (n.r - ieri) ambarcaţiuni. Nu are sens să îi chemăm pe scafandri, întrucît cadavrul a fost luat de apă din zona în care bărbatul a căzut şi nu putem să-i punem să facă scufundări la întîmplare. Ieri (n.r - duminică) am folosit plase pentru găsirea corpului neînsufleţit, însă toate eforturile noastre au fost zadarnice. Oricum, este foarte probabil ca trupul să iasă la suprafaţă datorită căldurii”, a declarat ag. şef adj Sorin Rădulescu, şeful Poliţiei Transporturi Navale Cernavodă. Reamintim că duminică, în jurul orelor 11.55, un martor a apelat linia unică 112 pentru a anunţa că a văzut o persoană sărind în apele canalului Dunăre - Marea Neagră. Anchetatorii au ajuns imediat în zonă şi au găsit pe podul Sfînta Maria mai multe haine, care îi aparţineau lui Sandu Roşioru, în vîrstă de 48 de ani, din Cernavodă, un pescar singuratic, cunoscut drept mare consumator de băuturi alcoolice. În urma cercetărilor, poliţiştii au aflat de la fratele pescarului că, înainte de a comite acest gest disperat, bărbatul l-a vizitat la locul de muncă şi i-a spus că are de gînd să-şi pună capăt zilelor, pentru că s-a săturat de viaţă şi de sărăcie. Întrucît Sandu Roşioru era băut şi îşi mai ameninţase în cîteva rînduri rudele că vrea să se sinucidă, fratele lui nu l-a luat în serios şi l-a lăsat să plece, deşi a observat cît de tulburat era. Doi martori oculari, aflaţi la un picnic pe malul canalului, au confirmat spusele persoanei care sunase la 112, povestindu-le anchetatorilor că l-au văzut pe pescar sărind în apă. La începutul lunii aprilie, Andreea Mihaela Vasile, o adolescentă în vîrstă de 14 ani, din Cernavodă, a comis un gest similar. Fata a fost căutată timp de aprox. două săptămîni de poliţişti, în cele din urmă cadavrul ei fiind găsit de doi tineri care se plimbau cu bicicletele, în apropierea Ecluzei Cernavodă.