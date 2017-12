Căutat de spanioli pentru o înşelăciune de 5.000 euro

Un tânăr de 24 de ani, din Năvodari, a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile spaniole, pe 22 octombrie a.c., întrucât a fugit din Madrid şi s-a sustras de la judecarea sa pentru comiterea infracţiunilor de înşelciune, fals în documente şi falsificare de monedă. Ieri, Curtea de Apel Constanţa a judecat propunerea de arestare preventivă şi extrădarea lui Marius Iulian Lazăr în Spania pentru a fi cercetat de magistraţii Judecătoriei Generale de Instrucţie nr. 3 Madrid. Potrivit mandatului european de arestare, pe 19 mai 2006, tânărul a intrat în două magazine de bijuterii din Madrid şi a cumpărat lănţişoare, cercei şi brăţări din aur în valoare totală de 5.067 euro. Autorităţile spaniole au stabilit că pentru plata podoabelor românul s-a folosit de un card bancar contrafăcut şi le-a prezentat vânzătoarelor o carte de identate grecească, de asemenea falsă, pe numele de Carlos Crepolos. La scurt timp, Lazăr a fost depistat de poliţiştii spanioli şi a stat în spatele gratiilor numai trei zile. „Am dat acolo mai multe declaraţii. Recunosc săvârşirea faptelor. În momentul în care am fost eliberat din arest, poliţiştii spanioli mi-au spus să mă prezint în fiecare joi,la sediul unei secţii de Poliţie sau la Tribunal ca să confirm prezenţa mea în Madrid. Ştiu că nu aveam voie să plec din oraş pe perioada procesului, dar am aflat că mama este grav bolnavă, internată în spital şi am fost nevoit să vin în România!”, a declarat Marius Iulian Lazăr în faţa instanţei. El a fost de acord cu trimiterea sa în Spania, însă a cerut să fie lăsat în libertate până la punerea în executare a mandatului de extrădare. „Nu am de gând să mă sustrag, iar când va trebui să plec în Spania, nu mă voi opune şi voi merge acolo ca să lămuresc situaţia!”, a adăugat tânărul. În urmă cu o săptămână, năvodăreanul a fost ridicat de poliţiştii constănţeni de la domiciliu şi arestat pentru cinci zile. Ieri, procurorul a solicitat prelungirea mandatului de arestare preventivă cu 24 de zile, judecătorii urmând să se pronunţe în acest sens.