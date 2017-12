Căutători de fier vechi

S-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi în timp ce făceau căutări cu un detector de metale artizanal într-o arie protejată. Nu vorbim despre căutători de comori şi despre patru constănţeni care încercau să descopere fier vechi pe care s[/l valorifice la centrele de profil. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, miercuri după-amiază, în jurul orei 16.00, poliţiştii din Mihail Kogălniceanu i-au reţinut pe Alexandru E., de 53 de ani, Marian B., de 29 de ani, Ionel E., de 43 de ani, şi Ion C., de 30 de ani, toţi din localitatea Cuza Vodă, foloseau un detector de metale pentru a găsi fier vechi pe un teren de la marginea localităţii Mihail Kogălniceanu, fără să ştie că această zonă este protejată arheologic. În urma audierilor, oamenii legii au stabilit că detectorul confecţionat artizanal îi aparţinea lui Ion C. Cei patru mai erau înarmaţi cu un târnăcop şi o lopată. Suspecţii au fost duşi la sediul Postului de Poliţie Mihail Kogălniceanu unde s-a început urmărirea penală faţă de ei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuarea de către persoanele fizice sau juridice neautorizate, a unor detecţii sau săpături în siturile arheologice.