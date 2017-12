Cauţiune respinsă

Bucureşteanul Liviu Florin Mara, de 57 de ani, judecat pentru înşelăciune, fals privind identitatea, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în declaraţii şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, a formulat, ieri, o cerere de eliberare pe cauţiune, suma stabilită fiind de 35.000 de lei, însă Tribunalul Constanţa i-a respins-o şi a dispus restituirea banilor depuşi deja în contul ministerului Justiţiei. Avocaţii lui Mara au susţinut că acesta nu mai prezintă pericol public, iar dacă ar fi eliberat, ar avea unde să locuiască, într-un apartament închiriat şi ar avea chiar şi un loc de muncă. În plus, apărătorii au afirmat că familia lui Mara a achitat în avans creditul luat de acesta de la BCR. Reamintim că Liviu Florin Mara a fost arestat în luna mai a anului trecut şi, cîteva luni mai tîrziu, a fost trimis în judecată. Potrivit rechizitoriului, Mara a trăit, timp de 20 de ani, sub o identitate falsă, pînă cînd o condamnare de 20 de ani, emisă pe numele său în 1982, s-a prescris. Anchetatorii spun că Mara îşi schimba foarte des domiciliul, pentru a-şi pierde urma, şi că a ales acest mod de viaţă deoarece a considerat că pedeapsa primită atunci a fost nedreaptă şi nu voia să stea la închisoare nevinovat. Bărbatul se pregătea să dea un „tun” de 60.000 de lei unei bănci din Constanţa şi, pe 22 februarie 2008, Mara s-a prezentat la o sucursală BCR unde, folosind un act de identitate falsificat, pe care era fotografia lui, dar datele de identificare ale unei persoane pe nume Gheorghe Radu, a prezentat documentele necesare acordării unui credit - adeverinţă de salariu, un contract de muncă încheiat de SC Sobhi Luna SRL Constanţa, toate contrafăcute. Mara a reuşit să înşele vigilenţa angajaţilor băncii şi a obţinut banii, el fiind prins de poliţişti după trei luni. Anchetatorii au mai descoperit că, în perioada 2003-2007, Florin Liviu Mara s-a folosit în mod repetat de mai multe identităţi, respectiv Alexandru Stamate, Gheorghe Radu şi Vasile Gavriluţă, cu ajutorul cărora a înscris la Oficiul Registrului Comerţului din Constanţa trei firme: SC Schnell SRL, SC Superintermed SRL şi SC Wlater SRL, în numele cărora a înşelat mai multe bănci constănţene. Buletinele de identitate erau aşa de bine falsificate încît a reuşit să păcălească autorităţile şi vigilenţa angajaţilor bancari.