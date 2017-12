Cauza morţii celor doi români nu a fost intervenţia militară, ci atacul terorist

Ambasadorul Algeriei la Bucureşti, ES Habib Chawki Hamraoui, a declarat că intervenţia armatei în cazul atacului terorist de la In Amenas a fost \"în interesul ostaticilor\", ambasadorul susţinând că moartea celor doi români nu a fost cauzată de intervenţia militară, ci de atacul terorist. Prezent, ieri, la Ploieşti, unde a avut o întâlnire cu autorităţile locale, ambasadorul Republicii Algeria la Bucureşti, ES Habib Chawki Hamraoui, a afirmat, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, că intervenţia armatei algeriene în cazul atacului terorist de la In Amenas a fost în interesul ostaticilor şi că, în momentul în care forţele armate au intervenit, teroriştii au deschis focul asupra ostaticilor. \"După cum se ştie, foarte mulţi ostatici au fost răniţi, după ce armata algeriană a intervenit. După cum ştiţi, teroriştii au adus mult exploziv şi atunci când armata algeriană a intervenit, ei au început să tragă împotriva ostaticilor. În situaţii atât de dificile cum a fost aceea cu atacul terorist străin asupra Algeriei, chiar dacă nu avea foarte multe de ales, armata a intervenit cu profesionalism, în interesul ostaticilor. În asemenea cazuri, trebuie luate decizii rapide, operative, care sunt dureroase de multe ori\", a spus ambasadorul Algeriei. Acesta a precizat că nu intervenţia militară a cauzat decesul ostaticilor. \"Cauza dispariţiei ostaticilor nu este intervenţia militară, ci atacul terorist\", a adăugat ambasadorul algerian. În luna ianuarie doi români care lucrau pe platforma petrolieră de la In Amenas, în Algeria, au murit în urma atacului terorist. Cei doi români erau ingineri, ambii fiind din Prahova. Unul dintre ei avea doi copii, celălalt era tatăl unui băieţel iar soţia sa este însărcinată.