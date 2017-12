Cauzele apariţiei menopauzei

Specialiştii explică faptul că „motivul instalării menopauzei este reprezentat de epuizarea rezervei foliculare ovariene”. Fiecare femeie se naşte cu un număr limitat de ovocite, celule reproducătoare feminine, dintre care unele se pierd chiar până a ajunge la pubertate. Apoi, acestea evoluează pe rând, în timpul fiecărui ciclu menstrual, până când rezerva se termină. Foliculii, structurile în care sunt incluse aceste celule, sunt cei care secretă hormonii sexuali. În momentul menopauzei, nivelul de estrogen (principalul hormon feminin, alături de progesteron) scade brusc. Menopauza poate fi indusă şi chirurgical, prin extirparea ovarelor, în acest caz simptomele fiind mult mai accentuate. Îndepărtarea uterului (histerectomie) poate grăbi menopauza cu 3-4 ani, din cauza afectării fluxului sanguin ovarian. Perioada de tranziţie către menopauză este numită perimenopauză sau premenopauză, atunci când încep să apară neregularităţi menstruale. Postmenopauza este perioada care urmează ultimei mestre (încetării definitive a activităţii ovariene). Medicii spun că dacă la o femeie care are uter şi care a avut menstre normale până la acel moment trece un an fără niciun fel de sângerare menstruală, ea poate fi declarată ca fiind în postmenopauză de un an şi se consideră că perioada de fertiliate s-a încheiat.