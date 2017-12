„Cavalleria Rusticana”, „Paiaţe” şi „Don Quijote”

Stagiunea 2012-2013 a Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” continuă spectaculos în acest sfârşit de săptămână, cu două reprezentaţii de operă, „Cavalleria Rusticana” şi „Paiaţe”, ce vor avea loc sâmbătă seară, după ora 19.00, şi piesa de balet „Don Quijote”, programată duminică, la aceeaşi oră. Biletele se pot procura de la casa de bilete din incinta teatrului, astăzi, între orele 11.00 şi 16.00 şi în seara spectacolelor după ora 18.00. Preţurile biletelor sunt cuprinse între 15 şi 30 de lei, iar pentru elevi şi studenţi biletul costă 10 lei.

OPERĂ PENTRU SÂMBĂTĂ Seara de sâmbătă este rezervată operei la TNOB „Oleg Danovski”, iar directorul general al instituţiei, soprana Daniela Vlădescu, garantează o seară specială cu cele două piese „Cavalleria Rusticana”, după Pietro Mascagni, şi „Paiaţe”, după Ruggiero Leoncavallo: „Prin distribuţia celor două piese de balet este garantată o seară reuşită, sub bagheta maestrului elveţian Salvatore Cicero. Vor mai fi şi trei invitaţi de seamă în rândul soliştilor, precum Alfredo Pascu, Ştefan Ignat şi Ionuţ Pascu, din Bucureşti. Distribuţia este una optimă pentru cele două titluri, completată de soliştii Teatrului: Răzvan Săraru, Cătălin Ţoropoc, Elena Rotari, Lucia Mihalache şi Doru Iftene. Urmează să aflăm reacţia publicului, care sperăm că va fi unul consistent. În ultimul timp am înnoit repertoriul şi am introdus mulţi artişti tineri în trupă, spre a putea atrage publicul tânăr, pe prezenţa căruia mizăm în cele două seri şi nu numai. O să încercăm să analizăm cu grijă părerea spectatorilor cu mici chestionare ataşate la bilet”, a declarat directorul general TNOB „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.

BALETUL „DON QUIJOTE” Duminică seară este rândul baletului să onoreze sala, prin piesa Don Quijote, după Ludwig Minkus. Aceasta este cea de-a doua prezentare a piesei, după premiera din luna iulie, o realizare de excepţie sub îndrumarea coregrafului Mihai Babuşka, de la Opera Română, şi a scenografei Adriana Urmuzescu. Rolurile principale vor fi interpretate de soliştii asiatici Takahiro Tsubo şi Risa Mochizuki din Japonia, precum şi Jeonil Yoon din Coreea de Sud. În celelalte roluri vor interpreta soliştii Eliza Maxim, Aliss Tarcea, Amalia Mîndruţiu, Ovidiu Lintzmaier, Cezar Buculei, Mihai Pâslaru şi Diana Ionescu. Acest spectacol va fi pus în scenă de trupa Teatrului şi la Oradea, în încheierea festivalului „Toamna Orădeană”, pe 10 octombrie.

PREMIERE DE TOAMNĂ Directorul Teatrului a menţionat faptul că această stagiune care a început mai devreme ca de obicei va aduce publicului constănţean un program complex şi de calitate, în care se vor regăsi, bineînţeles, şi premiere. „Stagiunea noastră a debutat anul acesta puţin mai devreme decât la alte teatre din ţară pentru că noi trebuie să demonstrăm că merităm să existăm, printr-un program diversificat şi de calitate. La sfârşitul lunii, pe 29 septembrie, vom avea o premieră din punct de vedere coregrafic, o abordare diferită şi mai dinamică a piesei de balet „Cenuşăreasa”. De asemenea, în cadrul celei de-a 38-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, pe 14 octombrie, în deschidere, va avea loc premiera muzicalului „My Fair Lady”, iar în încheierea ediţiei festivalului, va fi pus în scenă un poem coregrafic cu balet şi cântec franţuzesc, sub coregrafia maestrului Horaţiu Cherecheş”, a mai declarat directorul general TNOB „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.