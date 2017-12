Caz de TBC la Liceul de Telecomunicaţii

205 elevi ai Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii din Constanţa au fost supuşi, zilele trecute, unor investigaţii specifice tuberculozei (TBC) - IDR, după ce unul dintre profesori a fost depistat cu TBC. Vestea bună este că forma sa de boală nu este contagioasă, aşa că nimeni nu trebuie să-şi facă niciun fel de grijă, potrivit medicului-şef al Dispensarului TBC din cartierul Tomis III, dr. Alina Ştefan. „Săptămâna trecută, profesorul s-a prezentat la medic pentru control, pentru că nu se simţea bine. În urma investigaţiilor medicale a reieşit că are tuberculoză, dar forma necontagioasă a bolii. Imediat am demarat anchetele care se impun, şi în familia sa, dar şi la liceu. În familie nu s-a depistat niciun caz, iar la şcoală, din cei 257 de copii din cele zece clase la care preda, am reuşit să testăm 205. Ceilalţi elevi nu erau prezenţi. Cel mai probabil vineri avem rezultatele. Sunt necesare cel puţin 72 de ore”, a declarat medicul-şef, care a explicat că nu testarea IDR arată dacă elevul are sau nu TBC. „Cu siguranţă vor continua investigaţiile specifice”, a spus ea. Dacă va fi cazul, copiilor li se vor face şi examenul de spută, dar şi radiografii pulmonare. „Dacă vreun elev va fi depistat cu boala, sub nicio formă nu a luat-o de la profesor. Repet, el nu este contagios”, a adăugat dr. Ştefan. Medicul-şef a precizat că nu ar fi pentru prima dată când la Liceul de Telecomunicaţii sunt depistaţi elevi cu TBC. De altfel, a spus ea, la mai toate liceele din Constanţa au fost depistate cazuri de TBC. Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost informat despre situaţia anchetată medical la Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii din Constanţa.