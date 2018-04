Cazacii Rusiei, un show grandios

Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, a ridicat in picioare publicul din Romania. Veniti pentru a spune povestea cazacilor in cel mai original si desavarsit mod, artistii din Moscova au uluit publicul din Iasi (23 martie), Constanta (25 martie) si Bucuresti (26 martie).

“Sunteti minunati!”

“Publicul din Romania este plin de viata! Stiam ca va intelege pe deplin conceptul si ideea spectacolului, pentru ca romanii sunt un popor aproape de noi si care rezoneaza cu ceea ce am vrut sa spunem pe scena. Tot conceptul – de la costume si pana la muzica – este gandit sa prezinte altfel o fila de istorie. Fata de alte tari din Europa, in Romania (ca si in Serbia) ne-am simtit ca acasa. Sunteti minunati! Raspunsul salii, interactiunea cu artistii au fost minunate. Va multumim!”, a spus Leonid Milovanov directorul artistic si fondatorul Companiei Russian Cossack State Dance Company.

Timp de doua ore dansul si muzica live au tinut spectatorii intr-o poveste care trecea de la elogiu, la romantism, la comedie si la omagiu. Fiecare scena a fost un compozit complex, bazat pe elementele istoriei cazacilor, pe folclor, pe costume, pe butaforie precum sabiile cazacilor (saska) sau tunurile. Publicul a dansat si a tinut ritmul prin aplauze la celebrele “Ochi chyornye”, “Kalinka” si “Tiganocika”, a ras la scenele pline umor si a privit cu fascinatie la ritmul alert si aproape ireal al dansurilor care se derulau pe scena. Culoarea si vivacitatea oferite de cele 9 seturi de costume au facut ca tot show-ul sa para ceva cinematografic, ceva ce nu a fost gandit pentru o sala de spectacole ci pentru marele ecran.

“Daca ar fi sa aleg un singur numar din intreg spectacolul, acela al dansurilor tiganesti este preferatul meu. Inspira oamenilor atat de multa voie buna, are culoare, e plin de viata si de frumusete. Pana si publicul mai rigid din Anglia s-a descatusat in dans si aplauze odata ce am evoluat cu acest numar”, precizeaza Leonid Milovanov.

Dupa ce i-au aplaudat minute in sir, in picioare, la iesirea din salile de spectacol ale celor 3 orase, publicul si-a exprimat speranta sa ii revada curand in Romania.