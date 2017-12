Caz șocant de neglijență parentală

Cinci frați trăiesc în condiții de nedescris, printre gunoaie, într-o locuință din localitatea constănțeană Cumpăna. De parcă sărăcia în care se zbat nu era de ajuns, frații trăiesc în fiecare zi un coşmar alimentat de bătăile părinţilor, orele petrecute în stradă la cerşit sau nopţile în care sunt nevoiţi să-şi împartă patul cu şobolanii din casă. Micuţii s-au plâns rudelor şi vecinilor, care nu au îndrăznit să anunţe Poliţia de frica tatălui lor. Declarațiile vecinilor sunt șocante: copiii și bunica sunt bătuți de tată, una dintre copile a fost mușcată de măgar, iar părinții au refuzat să o ducă la medic. Cei cinci, patru fete și un băiat, se află încă la vârste fragede. Cea mai mare, o fată, are opt ani și este în clasa I, o altă fetiță are cinci ani, fiind înscrisă la grădiniță, iar alta are trei ani. Mezinii familiei sunt o fetiță și un băiat de opt luni, pe care îi îngrijește sora mai mare. Potrivit rezultatelor anchetei sociale realizate de Primăria Cumpăna, familia mai are un copil, o fată care se află în plasament familial la sora tatălui și este elevă în clasa a IV-a. Deși unii dintre ei sunt la vârsta la care trebuie să meargă zilnic la școală sau la grădiniță, vecinii spun că sunt zile pe care micuții și le petrec pe străzi, cerșind. Cazul celor cinci copii a intrat în atenția specialiștilor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Constanța, care au fost sesizați cu privire la relele tratamente care li se aplică celor mici. Potrivit reprezentanţilor DGASPC Constanța, în acest caz a fost deschisă și o anchetă și a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Ieri, inspectorii DGASPC Constanța s-au deplasat împreună cu un echipaj al Poliției și cu reprezentanți ai Primăriei Cumpăna la locuința familiei, pentru a vedea exact cum stă situația. La apariția autorităților, părinții s-au baricadat în casă. Ba mai mult, aceștia au dezlegat câinii, pentru a se asigura că nimeni nu va pătrunde în locuință. De aceea, Poliția a cerut un mandat de percheziție pentru a intra pe proprietatea familiei. Până ieri după-amiază, mandatul nu ajunsese, dar autoritățile au precizat că acesta urmează să vină dintr-un moment în altul. ”Dacă nu vom putea intra nici cu mandat din cauza tatălui, care nu cooperează, vom obține Ordonanță președințială și tot vom pătrunde în locuință”, a declarat secretarul comunei Cumpăna, Sorin Niculae. Potrivit Roxanei Onea, purtător de cuvânt al DGASPC Constanța, inițial s-a bănuit că cei cinci copii au părăsit locuința, însă acum se crede că micuții sunt acolo, pentru că cineva a văzut unul din copii ascunzându-se la fereastră, în spatele tatălui. Potrivit reprezentanților Primăriei Cumpăna, cazul familiei se află în atenția Serviciului Public de Asistență Socială încă din 2007. ”Considerăm că cei doi soți au unele probleme medicale și de adaptare la cerințele vieții, dar nu putem dovedi acest lucru deoarece nu au o evaluare medicală a unor specialiști. Mama tatălui celor cinci minori ne-a declarat că fiul său a avut unele probleme psihice în timpul efectuării stagiului militar, când a fugit din armată, iar soțul său a întreprins demersurile necesare pentru a-l declara inapt pentru serviciul militar”, potrivit anchetei Primăriei. Tot reprezentanții Primăriei spun că familia beneficiază și de alocație de susținere a familiei încă din decembrie 2013. Până în prezent, reprezentanții Primăriei Cumpăna, dar și oamenii din comună i-au ajutat pe membrii familiei cu alimente, îmbrăcăminte, rechizite pentru copii și electrocasnice. De asemenea, curtea familiei a fost igienizată de mai multe ori și le-a fost reparată casa. ”Primăria i-a ajutat mereu, iar copiii iau masa la cantina socială din comună. Părinții sunt tineri, dar nu vor să lucreze, trăiesc din alocațiile copiilor”, a declarat secretarul comunei Cumpăna.