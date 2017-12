Cazare şi masă gratuite pentru primul copil sub 12 ani al oricărei familii venite la mare

Încercările hotelierilor şi agenţiilor de turism de a revitaliza turismul litoral duc, în acest an, la aplicarea unor măsuri fără precedent. După programe gen „Litoralul pentru toţi” sau „Tichete de vacanţă”, iată că Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) aduce în atenţie un nou proiect menit să-i atragă pe turişti pe litoral, în special în partea de sud. Potrivit preşedintelui ANAT, Corina Martin, în urma unor discuţii între membrii Comisiei de turism intern din cadrul ANAT şi hotelierii de pe litoral, s-a luat decizia ca, din acest sezon, mai mulţi deţinători de unităţi hoteliere să introducă o ofertă prin care familiile care vin la mare cu copii să beneficieze, gratuit, de un pachet de servicii turistice (cazare şi masă). „Primul copil sub 12 ani al unei familii va veni la mare gratuit. Oferta va fi introdusă din acest an şi a venit la propunerea ANAT, care a găsit sprijinul mai multor hotelieri. Va fi o premieră pentru România”, a spus Corina Martin, care a precizat că modelul este aplicat cu succes, de mulţi ani, în Turcia. „Nu vom spune că am inventat noi roata, dar nu ne-ar strica să aplicăm un astfel de proiect, prin care un copil al unei familii poate beneficia de gratuitate la cazare şi masă”, a adăugat preşedintele ANAT. Corina Martin a mai declarat că, tot în urma discuţiilor cu hotelierii, ANAT va introduce un nou program extra-sezon. Potrivit Corinei Martin, la finele verii, agenţiile de turism vor începe să vîndă pachete turistice pentru weekend. „După litoralul pentru toţi vom avea şi „Weekend pentru litoral”. Toate acestea au fost concepute pentru prelungirea sezonului”, a adăugat Martin. În altă ordine de idei, preşedintele ANAT a afirmat, referitor la ordonanţa plajelor, că este destul de tîrziu pentru ca agenţiile să vîndă din acest an pachete turistice în care să fie inclus şi şezlongul de plajă.