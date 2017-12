Cazările în căminele studenţeşti, sub semnul şpăgii şi neprofesionalismului?!

Pentru ca anul universitar să înceapă aşa cum se cuvine, cazările în căminele studenţeşti ar fi trebuit să se încheie ieri, adică în ultima zi în care studenţii îşi putea lua în primire camerele ce urmează să-i găzduiască pentru anul ce urmează. Numai că, lucrurile nu stau chiar aşa cum ar trebui, iar cazările au constituit unul dintre subiectele fierbinţi ale verii ce a trecut. Chiar dacă ligile studenţilor s-au agitat, larma lor a rămas fără ecou, însuşi Cristian Adomniţei, ministrul Educaţiei, ezitînd să le îndeplinească acestora cererile. Una dintre cele mai importante cereri era cea a înfiinţării de comisii mixte (reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi ai ligilor studenţeşti), care să fie de faţă la repartizări şi să aibă grijă ca procesul administrativ să fie transparent şi deschis. Componenţa comisiilor nu a fost, însă, acceptată, studenţii au protestat în continuare şi au ameninţat cu greva generală, iar Adomniţei şi-a văzut de treabă. Cazările au început şi... aproape 35.000 de studenţi români au rămas fără locuri în cămine!

La Constanţa, în situaţia celor 35.000 sînt destul de puţini comparativ cu dezastrul din Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Cluj. „Numărul solicitărilor este mai mare, dar, pe de altă parte, întotdeauna a fost mai mare. Numărul celor care se prezintă, însă, la cazări a fost întotdeauna mai mic”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof.univ.dr. Victor Ciupină. Universitatea „Ovidius” a scos la bătaie 1.100 de locuri în cămine, în condiţiile în care înscrişii în primul an sînt peste 5.000. Dintre aceştia, peste 1.500 au solicitat locuri în cămin. Astfel, comentariile despre neprofesionalism şi şpagă nu au întîrziat să apară. Unul dintre exemple este cel al unor studenţi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universitatea „Ovidius”. Vineri (28 septembrie - n.r.), studenţii repartizaţi la Căminul nr. 2 de pe bd. Mamaia, care s-au prezentat să-şi ridice bonurile, au fost întîmpinaţi de un bilet lipit de uşa secretariatului, care îi informa că preţioasele bonuri pot ajunge în posesia lor abia luni (astăzi, 1 octombrie - n.r.). Studenţii au mai încercat încă o dată, ieri, gîndindu-se că poate secretara respectivei facultăţi se va îndura de ei şi va veni la serviciu. Uşa era tot închisă, biletul era la locul lui. De vineri şi pînă astăzi, studenţii au stat care pe unde au putut, pe la prieteni, foşti colegi, doi dintre aceştia gîndindu-se chiar să-şi închirieze o cameră la un motel. Sub protecţia anonimatului, studenţii au declarat că peste 20 de colegi se află în aceeaşi situaţie. Un alt aspect este cel al şpăgii, care se dă sau se ia, în funcţie de ce parte a baricadei se află personajul. Astfel, la Universitatea „Ovidius”, un student indignat de cererile „nedrepte” a declarat - tot sub protecţia anonimatului - că „m-am săturat să îi tot înţeleg. Nici măcar să ia şpagă ca lumea nu sînt în stare. Acum vorbesc despre o sumă, peste o oră se răzgîndesc. Sau se răzgîndesc şi în privinţa perioadei, că pentru un an, că pentru şase luni… Te simţi umilit şi îţi pierzi timpul şi asta tot pe banii tăi”. Studentul s-a cazat în Căminul nr. 1 de la Pescărie şi a declarat că a dat 300 de euro pentru şase luni, urmînd să mai dea încă 400 sau 500 dacă doreşte să-şi prelungească „perioada de şedere”. Alţi studenţi, nemulţumiţi de faptul că au dat şpaga, au ajuns la Pîrvan (cămin cu grup sanitar comun - n.r.), au declarat: ”nu mi se pare corect, am dat tot atît cît au dat şi alţii”, şi-au găsit „gazdă”. Şi, susţin ei, pentru 150/200 de euro pe lună, le convine. Claudia D. şi Georgeta N., studente în anii terminali au sosit la cazări, au discutat despre „cît cotizăm anul ăsta?” şi au ajuns la concluzia că, dacă pun la socoteală banii de şpagă, îşi pot lua „gazdă” pe două, trei luni, timp în care vor strînge alţi bani şi vor aştepta „intrarea la protocol” (camerele de protocol puse deoparte pentru situaţii mai speciale, şi scoase „pe piaţă” după ce se termină iureşul cazărilor - n.r.). Deşi am încercat să contactăm conducerea Universităţii pentru clarificarea situaţiilor prezentate mai sus, nu ne-a răspuns nimeni. La nivel naţional, peste jumătate de milion de studenţi aşteaptă cu nerăbdare să înceapă şcoala. Aproape 35.000 de studenţi nu vor avea loc în cămine în anul universitar ce va începe pe 1 octombrie, deoarece s-au înregistrat 140.000 de cereri în condiţiile în care există doar 106.000 de locuri.