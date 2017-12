Cazinoul, cedat pentru reabilitare

HOTĂRÂRE APROBATĂ Bugetul de austeritate al municipalităţii constănţene nu a permis angrenarea autorităţii locale într-un proiect de reabilitare a clădirii Cazinoului din Constanţa. “Spunea ministrul Elena Udrea că am fi putut reabilita Cazinoul cu fonduri europene. Pentru Zona Metropolitană sunt alocate 90 de milioane de euro. Nu puteam să scoatem proiecte precum şoseaua de coastă, reabilitarea falezei Cazinoului sau a promenadei din Mamaia pentru a reabilita Cazinoul. Nu puteam să renunţăm la proiectele sociale pe care le avem în derulare pentru a băga bani în Cazinoul din Constanţa”, a declarat Mazăre. În aceste condiţii, la dezbaterea publică de la sfârşitul lunii iulie s-au făcut două propuneri: vânzarea Cazinoului către un investitor care să îl reabiliteze şi să îl reintroducă în circuit sau preluarea clădirii de patrimoniu de către un minister, pentru a fi reabilitată. La aproximativ două săptămâni, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi-a exprimat dorinţa de a se implica financiar. “Nu am primit nicio solicitare oficială de la MDRT prin care să ni se ceară clădirea Cazinoului pentru reabilitare. Am primit doar o adresă de la un director din minister, prin care MDRT îşi exprimă dorinţa de a se implica financiar. Dar, având în vedere polemicile de pe televiziuni şi blog, în care Elena Udrea a dat de înţeles că vrea să îl ia şi să îl repare, am decis să îl dăm. Nu am mai discutat cu nimeni de la minister, nici nu am fost contactat. Am considerat suficiente declaraţiile ministrului”, a spus primarul Radu Mazăre.

CONDIŢII În acest sens, ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Local Municipal Constanţa, a fost aprobată hotărârea care prevede trecerea Cazinoului din administrarea municipalităţii în cea a MDRT, pentru consolidare şi restaurare. În cadrul şedinţei a fost făcut un amendament, aprobat în unanimitate de consilierii locali. “Potrivit amendamentului votat de consilieri, în trei luni Guvernul trebuie să emită şi o hotărâre de guvern pentru preluarea oficială a clădirii. Dacă nu face acest lucru, înseamnă că e neserios şi clădirea revine municipalităţii. De asemenea, în cadrul aceluiaşi amendament, oferim MDRT un termen de un an, după emiterea hotărârii de guvern, pentru începerea lucrărilor de reabilitare. Este un termen rezonabil, în care se pot lua toate avizele necesare şi se pot face licitaţiile. Dacă nu se respectă această hotărâre, clădirea Cazinoului va reveni la municipalitate. Atunci o să facem ce ştim noi, adică o să-l vindem, ca să-l repare investitorul”, a spus Mazăre. Primarul a mai spus că, după reabilitarea clădirii şi revenirea Cazinoului în patrimoniul municipalităţii, va fi organizată o licitaţie publică pentru concesionarea acestuia. “Niciodată nu s-a pus problema că acolo o să fie o locuinţă. Cel care va concesiona clădirea va face aici tot săli de jocuri de noroc, restaurant, bar. Bineînţeles că vom lua mult mai mulţi bani dacă va fi reabilitat, bani care vor intra în bugetul local şi vor fi folosiţi pentru proiectele municipalităţii”, a explicat Mazăre.