Cazinoul Constanța ar putea fi redeschis la sfârșitul acestui an

Compania Națională de Investiții (CNI) a comunicat un nou termen pentru finalizarea și recepția lucrărilor de restaurare a Cazinoului din Constanța, după ce nu a putut fi respectat termenul despre care se vorbea la începutul verii, și anume 15 august. Ultima estimare este că totul va fi gata în luna noiembrie.

Șantierul asociat cu una dintre cele mai faimoase clădiri din România, nu numai de pe litoral, a fost deschis în anul 2020. Primul termen pentru redarea „cazinoului” în circuitul public a fost mai 2022.

Apoi, cei care coordonează proiectul și-au dat seama că făcuseră greșit calculele, banii necesari fiind mai mulți decât cei prevăzuți în devizul inițial. Atunci când au fost demarate procedurile de restaurare, nu se cunoștea cu exactitate în ce stare de degradare era edificiul. S-a constatat ulterior că structura de rezistență era grav afectată, iar planșeul risca să se prăbușească la un cutremur.

De la 60 de milioane de lei, s-a trecut de 230 de milioane, iar operațiunile nu au fost finalizate. Pot apărea și alte cheltuieli, pentru că, așa cum explică reprezentanții CNI, lucrările sunt complexe.

Atunci când se apropia luna mai a anului 2022, autoritățile au anunțat un alt deadline: august 2022. Acesta s-a transformat mai apoi în martie 2023, după care în iunie 2023, după care în decembrie 2023, după care în iulie 2024, după care în 15 august 2024.

Amânările repetate au devenit o normalitate.

În acest moment, cei de la CNI spun că lucrările sunt finalizate în proporție de 85%. „Până la data prezentei au fost contractate toate lucrările prevăzute în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție asupra construcției existente, inclusiv a instalațiilor aferente acesteia, a branșamentelor la utilități și a lucrărilor de reabilitare a amenajărilor exterioare prevăzute în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați atât în sarcina Companiei Naționale de Investiții, cât și în sarcina Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Constanța. Ținând cont de acestea, cât și de faptul că, la data prezentei, lucrările contractate se execută conform graficelor de execuție aprobate, estimăm că recepția la terminarea lucrărilor ar putea fi demarată în luna noiembrie 2024“, au transmis reprezentanții CNI.

Dacă facem un calcul simplu, 85% în 4 ani înseamnă o medie de 21,25% pe an. Lucrarea este nefinalizată în procentaj de 15%, ceea ce înseamnă că nici termenul noiembrie 2015 nu pare a fi unul realist. Dacă se înaintează în ritmul de până acum, cazinoul din Constanța ar putea fi redat în circuitul public spre finalul anului, în cel mai bun caz.

„Cred că am fost prea optimist când am zis Ziua Marinei pentru că acolo lucrările sunt complexe. Am vorbit cu domnul Petre Badea de la Aedificia Carpați SRL, directorul general care e antreprenorul general, și mi-a zis că ei de acum (n.r. din iulie), se apucă să picteze la interior. Ei au multe mii de metri pătrați de pictură și lucrul acesta va dura cel puțin trei luni de zile. Cazinoul nu va fi inaugurat de Ziua Marinei. Mai mult decât atât, sunt și lucrări de consolidare a zidului în zona mării, plus terasa care trebuie înlocuită”, spunea primarul Vergil Chițac.