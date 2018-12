Cazinoul din Constanța, într-o altă lumină! Spectacol impresionant

16:54:05 / 05 Noiembrie 2018

pacat...

Sunt curios daca o sa gaseasca o priza adecvata in cladire sa conecteze lumnile :-). Sunt ironic desigur, mare pacat de aceasta cladire lasata in continuare in paragina de ani de zile, astia suntem, nu o sa ne facem bine niciodata, copii merita altceva decat Romania si o spun cu mare parere de rau, imi iubesc tara dar nu am de ce sa stau in ea. In statele civilizate aceste cladiri se pun in arta nu se lasa de izbeliste, am vazut cladiri noi construite in jurul si desupra celor vechi...impresionant