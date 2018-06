Cazinoul, o emblemă a indiferenței! Numai o minune îl mai salvează!

Dincolo de faptul că este unul dintre cele mai importante simboluri ale României, Cazinoul din Constanța a ajuns, din păcate, o emblemă a indolenței, indiferenței și neputinței neaoș românești. Deși se vorbește despre reabilitare de... o veșnicie, până acum nu s-a făcut NIMIC. Din păcate, nici șanse nu prea sunt, în viitorul apropiat, ca lucrurile să se îndrepte lucrurile. Cel puțin asta deducem din atitudinea celor care ar trebui să se ocupe direct de această problemă, începând de la autoritățile locale, până la Guvern. Recent, senatorul constănțean Ștefan Mihu le-a cerut socoteală ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu și președintelui Companiei Naționale de Investiții (CNI), Manuela Irina Pătrășcoiu cu privire la problema Cazinoului din Constanța. „Municipiul Constanța are privilegiul de a găzdui unul dintre cele mai celebre edificii ale perioadei de dinaintea Primului Război Mondial: este vorba despre Cazinoul din Constanța, inaugurat, in forma actuală, în 1912, deci având o vârstă similară cu cea a României! În pofida acestui statut faimos, construcția este lăsată, cu deplină indiferență, într-o veritabilă paragină, de ani buni, fără ca vreuna dintre autoritățile competente să se autosesizeze. În plus, Cazinoul a fost inclus, într-un mod rușinos, putem spune, într-un top al celor mai periclitate 7 clădiri istorice din Europa, alături de clădiri din Austria, Albania, Georgia şi Marea Britanie. Toate acestea se întâmplă în vreme ce Compania Națională de Investiții, instituție națională, căreia îi revin, prin lege, responsabilitățile legate de refacerea monumentelor istorice, nu mișcă un deget, mimând organizarea de licitații - care, ce să vezi, sunt, pe rând, constestate – în vreme ce starea Cazinoului este de la o zi la alta tot mai precară! Ce măsuri urgente iși propun MDRAP si CNI pentru a salva de la distrugere Cazinoul din Constanța?”, a spus senatorul Mihu.

TOT LEGEA E DE VINĂ!

Prezent la Constanța pentru a semna contractele de finanțare pentru alte două monumente istorice din Constanța, clădirea Muzeului de Istorie și Mormântul Hypogeu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu, a dat-o cotită când i s-a cerut să dea un răspuns la solicitarea senatorului constănțean. El s-a legat de legea achizițiilor publice și de recentele modificări adoptate de Guvern. „Actualul Guvern a trecut prin ordonanță de urgență tot ce înseamnă achiziții publice, uyrmând ca î ședința viitoare să adoptăm normele metodologice de aplicare a noilor modificări. Am convingerea că, în acest fel, nu vom mai avea contestatari, care au făcut numai rău multor proiecte din România. Sperăm ca, odată cu noile reglementări, să readucem Cazinoul din Constanța al ceea ce a fost odată. Deocamdată atât putem spune despre starea Cazinoului. Știți că eforturile au fost comune în cazul acestui proiect. Din păcate, legislația achizițiilor publice a fost o frână în dezvoltarea României. Eu sunt convins că modificările vor aduce situația la normal”, a declarat Paul Stănescu. Practic, el a făcut ceea ce au făcut și alții înaintea lui: a dat vina pe lege pentru prorpia neputință.

CLĂDIRE ÎN STIL ART NOUVEAU

Clădirea-emblemă a Constanţei nu a arătat mereu ca o ruină. Construit între 1908 și 1912, în stil Art Nouveau, după planurile arhitectului Daniel Renard, edificiul, devenit o emblemă veritabilă a României, a fost aspru criticat în primii ani de la inaugurare, presa vremurilor respective caracterizându-l drept „o matahală împopoțonată cu tot felul de zorzoane” (conform wikipedia.org). Totuși, de-a lungul timpului, monumentul a atras o mulțime de turiști, devenind unul dintre locurile preferate ale oamenilor înstăriți și împătimiți ai jocurilor de noroc și, totodată, simbolul arhitectural al Constanței. Cazinoul a fost restaurat complet de două ori: în 1934, de însuși proiectantul Daniel Renard, și în 1986, de un colectiv de artiști format din Sorin Dumitru, Gheorge Fircă, Ioan Mițurcă, Nae Mira și Nicolae Moldoveanu.

ÎNCERCĂRI RATATE

Amintim că povestea restaurării Cazinoului trenează de zece ani. După o lungă perioadă în care monumentul s-a degradat văzând cu ochii, Primăria Constanța a încercat să reabiliteze clădirea în 2006. În 2007, Cazinoul a fost concesionat, pentru 49 de ani, grupului „Queen” din Israel. După numeroase tergiversări, autoritățile locale au preluat înapoi clădirea mai deteriorată decât era. În 2014, edificiul a fost transferat în administrarea CNI, ca o ultimă soluție de salvare. Doi ani mai târziu, înainte ca licitația de atribuire a contractului pentru executarea lucrărilor să aibă loc, cele cinci firme care s-au înscris în cursă au fost descalificate de CNI, pentru că niciuna nu întrunea condițiile necesare. De parcă lucrurile nu erau suficient de complicate, două dintre societățile care s-au înscris la licitație au atacat în instanță decizia prin care au fost descalificate, blocând demersurile pentru reluarea procedurii. Instanța a respins definitiv contestația celor două firme, așa că licitația a fost reluată în iunie, iar în noiembrie a fost lansată licitația electronică. Valoarea totală a proiectului de restaurare este estimată la 31,5 milioane de lei (6 milioane de euro), fără TVA.