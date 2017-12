Cazinoul se întoarce la municipalitate

Guvernul a avizat un memorandum privind constatarea încetării dreptului de administrare al Ministerului Dezvoltării asupra Cazinoului din Constanţa, documentul fiind introdus pe lista actelor normative pregătite pentru şedinţa de ieri. Cazinoul a fost preluat, la 31 august 2011, de către minister de la Consiliul Local al Primăriei din Constanţa, cu scopul de a fi reabilitat, ulterior urmând să revină în administrarea autorităţii locale. Reabilitarea ar fi trebuit să înceapă în maximum un an de la preluare şi să nu dureze mai mult de trei ani. În toamna anului trecut, ministerul a anunţat, însă, că a decis să transfere Cazinoul din Constanţa în administrarea primăriei, întrucât nu are fonduri pentru reabilitarea clădirii, iar termenul de începere a lucrărilor a fost depăşit. În luna februarie 2013, primarul Radu Mazăre a anunţat că acest monument urmează să fie reabilitat cu fonduri europene. În urmă cu o săptămână, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a anunţat că o finanţare în valoare de 10 milioane euro din bani europeni a fost aprobată pentru reabilitarea Cazinoului şi a menţionat că, cel mai probabil, reabilitarea ar putea începe într-un an, după parcurgerea tuturor etapelor.