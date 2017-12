Cazul agentului desfigurat la Jilava, în atenția Ministerului Justiției

Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat, ieri, că a discutat cu reprezentanţii Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), astfel încât să fie găsite "formule electronice de supraveghere a deţinuţilor", după ce un angajat al Spitalului Penitenciar Jilava a fost bătut de deținuți în secția în care sunt încarcerate persoanele diagnosticate cu SIDA. În ediția de ieri a cotidianului nostru ați putut citi amănunte în exclusivitate despre cazul agentului Iulian Stoenescu, care a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni", vineri, cu fractură de pomete. Referitor la acest incident, ministrul Justiţiei a spus: "Orice incident este regretabil. Am discutat cu conducerea penitenciarelor, o să ia toate măsurile care se pot pentru a evita astfel de incidente. Evident, penitenciarul nu este un loc în care avem de-a face cu sfinţi, evident, sunt oameni foarte violenţi şi nu întotdeauna avem personal suficient. Sunt foarte multe lucruri de făcut, e nevoie de foarte multe resurse şi, cum am mai spus, nu o să reuşim să facem o adevărată reformă doar cu resurse din fonduri româneşti". În ceea ce priveşte deficitul de personal, Cazanciuc a explicat că "dublarea personalului peste noapte nu se poate face, dar mărirea schemei pas cu pas poate fi o soluţie. Am discutat cu conducerea ANP-ului pentru a găsi formule electronice de supraveghere acolo unde nu putem întotdeauna să avem personal suficient. Suprapopularea reprezintă un risc foarte mare pentru a avea radicalizare. Când ai 22 de oameni pe 20 de metri pătraţi, este foarte greu să-i ţii sub control când condiţiile din penitenciare sunt cele de la 1900. Este foarte greu să nu se amplifice anumite lucruri în penitenciar. Fără o infrastructură adecvată, acest risc va exista. Nu se pune problema în acest moment în România de o adevărată radicalizare, doar suprapopularea prezintă un risc pentru radicalizare", a mai spus Cazanciuc. Conducerea ANP a discutat, luni dimineaţă, cu reprezentanţii sindicatului şi cu angajaţi ai Spitalului Penitenciar Jilava, în urma incidentului de la sfârşitul săptămânii trecute.