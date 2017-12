Cazul Bamburic aproape de final ?

La aproape un an de la tentativa de asasinare a omului de afaceri constănţean Liviu Bamburic, împuşcat în plină stradă de un individ mascat, ancheta poliţiei constănţene pare să se apropie de final. Probele adunate în acest caz de poliţiştii constănţeni, opt descinderi simultane la domiciliile unor gălăţeni suspectaţi de implicare în tentativa de omor de la Constanţa, dar şi de alte tîlhării şi înşelăciuni au dus, ieri, la reţinerea a cel puţin şase persoane bănuite că ar face parte dintr-o reţea infracţională ai cărei membrii sînt interlopi constănţeni şi gălăţeni. Chiar dacă IPJ Constanţa nu a făcut declaraţii oficiale în acest caz, ieri seară, două dube ale poliţiei constănţene au adus de la Galaţi zece persoane reţinute pentru audieri în dosarul tentativei de asasinat a omului de afaceri constănţen Liviu Bamburic.

Primele indicii

Pe 17 ianuarie, omul de afaceri Liviu Bamburic a fost ciuruit de o rafală de gloanţe, în scara unui bloc din Constanţa, în care locuieşte prietena lui. Victima a scăpat ca prin minune cu viaţă, iar atacatorul a rămas pînă astăzi necunoscut. Poliţişti au bănuit de la bun început că atentatul ar avea legătură cu asociaţii victimei. Bamburic a ajuns la spital direct pe masa de operaţii unde medicii s-au chinuit peste nouă ore să-i salveze viaţa, nu de alta dar în corpul bărbatului rămăseseră şapte gloanţe. Cînd şi-a revenit din şoc, Liviu Bamburic, le-a indicat oamenilor legii un posibil suspect al atacului armat, fiind vorba despre un partener de afaceri cu care a făcut mai multe tranzacţii cu terenuri. Era vorba de un anume Amet Samir, persoană cu care victima are relaţii de afaceri şi care, din spusele victimei, ar fi avut de cîştigat sume foarte importante de bani ca urmare a eventualei sale dispariţii, şi anume între două şi trei milioane de euro. Dar Liviu Bamburic are foarte mulţi parteneri de afaceri. Cei mai mulţi dintre ei sînt cetăţeni italieni. Conform datelor Registrului Comerţului, la firma „Romanian Imobile Construct SRL”, care are ca obiect de activitate construcţiile, pe lîngă Bamburic, acţionari sînt Lodato Calogero, Griffo Carmelo, Venezia Mattia, Georgio Salvatore şi Zariello Michele. O altă societate printre acţionarii căreia se numără Liviu Bamburic este „Lecada Group Company”. Parteneri de afaceri în această societate sînt Elena Neagu, prietena lui, Depino Domenico şi Di Pasquale Antonio. În firma „Habitat Group”, în care Liviu Bamburic deţine 1%, acţionar este un cetăţean sîrb. Omul de afaceri constănţean mai figurează ca acţionar în alte cinci societăţi: Bacio Italiano SRL, Baldom Star SRL, Rolemn Export SRL, Best Land SRL şi Unique Style SRL. Unele dintre firme sînt dizolvate. Cunoştinţele pe care Liviu Bamburic le are se extind şi în domeniul politicii. În firma Best Wood Company, în care Bamburic a investit, ca cenzor apare Daniela Anişoara Căciulă, care ocupă acelaşi post şi în cadrul firmei SC Automatix SA, la care acţionar este liberalul Constantin Matei, directorul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Suspecţii tentativei de omor

Trei luni mai tîrziu, un caz de trafic de arme de foc şi albe a atras atenţia criminaliştilor constănţeni. Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Galaţi au descoperit un adevărat arsenal în autoturismele celor implicaţi în tranzacţia ilegală de armament iar la acea dată, cinci persoane au fost cercetate. Una dintre ele era consilierul local PD din 23 August Gheorghe Ciupercă, care ar fi intermediat vînzarea unui pistol militar unui bărbat de 31 de ani, din Mangalia, Cristian Daniel Dinescu iar arma ar fi fost destinată asasinării unui om de afaceri din Mangalia. Pe 10 aprilie, ofiţerii BCCO au organizat un flagrant în urma căruia Daniel Dediu, de 23 de ani, fiul unui important om de afaceri din Galaţi, a fost reţinut la ieşirea din oraş în timp ce încerca să vîndă cartuşe şi un pistol neînregistrat, cu amortizor, lui Cristian Dinescu. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că Gheorghe Ciupercă i-ar fi intermediat lui Cristian Daniel Dinescu cumpărarea armei de la Daniel Dediu. La percheziţionarea autoturismelor lui Cristian Daniel Dinescu şi Daniel Dediu au fost găsite un pistol militar cu amortizor calibru 9 mm, 29 de cartuşe calibru 9 mm, două cartuşe cu glonţ calibru 5,56 mm şi un cartuş cu glonţ calibru 6 mm. În plus, în portbagaj se aflau cuţite, săbii, frînghii, o grenadă fumigenă, un spray lacrimogen, o vestă antiglonţ, un pumnal şi două pistoale cu gaze. Ofiţerii au descoperit că pentru armele găsite existau autorizaţii eliberate în baza unei cărţi de identitate falsificate, pe numele lui Eugen Gelu Gheorghieş, dar cu fotografia lui Daniel Dediu. Acesta din urmă mai fusese implicat în alte scandaluri, fiind acuzat de viol, tîlhărie şi folosirea ilegală a armelor de foc. Tînărul este fiul omului de afaceri Lili Dediu, ce deţine în Galaţi cotidianul \"Imparţial\" şi firma de pază Salvosid, cu multiple filiale în ţară. Prin aceasta se asigură şi serviciile de stingere a incendiilor la Mittal Steel Galaţi şi la Regia Naţională de Activitaţi Nucleare Turnu Severin. Omul de afaceri mai patronează Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă, Căi Ferate SPIACT din Galaţi şi Braşov, firme ce se ocupă de producţia de accesorii CFR. Pe de altă parte, Gheorghe Ciupercă a fost şi el implicat anul acesta într-o reglare violentă de conturi, atunci cînd, însoţit de două persoane mascate, a intrat în casa unor tineri din localitatea constănţeană Dulceşti, pe care i-a bătut cu bestialitate.