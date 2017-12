Cazul „Bursuc” declanșează anchete de proporții

09:54:39 / 03 Iunie 2015

Atrocități

Nu există absolut nici o justificare pt. atrocitatea facuta de acei bipezi, care pot fi numiți oricum dar in nici un caz nu oameni, împotriva acelui om pe care statul satanic l-a aruncat intr-o canalizare. In primul rind trebuie ințeles că un cîine a fost întotdeauna si este cel mai bun prieten al omului ; un cîine iși jertfește viața pt. stăpînul lui ; frecvent, foarte frecvent , cîinii au salvat viața oamenilor ; cîinii ajută orbii să meargă pe stradă, ; cîinii apără proprietatea împotriva atacurilor tîlharilor, etc. Sunt numeroase familiile care consideră cîinele pe care îl au drept un membru al familiei. Pt. acest om lovit de statul satanic, canalizarea era casa lui, iar acești doi căței erau familia lui. Criminalii care au cooperat in luarea acestui cățel din canalizare au lăsat acolo scaunul cu rotile. Fiare nebune cu chip de om, voi ați făcut acel scaun cu rotile ? Ați văzut mulți căței in scaunul cu rotile ? Era unicat. Dar fiara din voi “si-a făcut cu brio meseria” de canalii, v-ați luptat cu acel cățel paralizat și fară nici o apărare și l-ați ucis săvîrșind o faptă de glorie nemuritoare, mai ceva decit lupta cu leul din Nemeea. Pt. toți ușureii în gindire care au o casă și analizează această situație dintr-un turn de fildeș, vă spun ca datorită binefacerilor pe care statul satanic le exercită asupra voastră cu o insistență de neimaginat, oricind e posibil sa va schimbați locuința cu o canalizare.