Cazul Costea Velcev, “înmormântat” de procurori

CERCETĂRI ÎNCHEIATE. Cazul copilului în vârstă de şapte ani, din Techirghiol, care a murit în urmă cu doi ani în staţiunea gorjeană Rânca, în împrejurări suspecte, a fost închis de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Târgu Jiu. În pofida tuturor controverselor, în pofida tuturor fragmentelor de poveste care au rămas neclare, concluzia anchetatorilor a fost că micuţul s-a rătăcit, a mers opt kilometri pe jos, prin pădure, epuizat şi înfometat, după care a murit de frig, cadavrul său fiind devorat de animalele sălbatice. Cu alte cuvinte, după aproape doi ani de anchetă, aceleaşi ipoteze vehiculate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj în prima fază a cercetărilor, rămân în picioare. Părinţii lui Costea sunt resemnaţi şi spun că nu mai au niciun fel de aşteptări de la oamenii care au investigat dispariţia ciudată a copilului lor. „Ne-au chemat în urmă cu trei săptămâni şi ne-au spus că dosarul a fost închis şi că singura situaţie în care ar putea fi redeschis ar fi ca noi informaţii referitoare la acest caz să apară. Vă rog să mă credeţi că nu mai am nicio speranţă! Consider că nu au vrut nimic altceva decât să se spele pe mâini şi să finalizeze în această manieră dosarul. Asta au vrut, asta au făcut!”, a declarat, ieri, mama lui Costea, Olga Velcev. „Nu ştiu ce să mai fac, pentru că, sincer, nu cred că cineva are de gând să rezolve cu adevărat acest caz. Nu ştiu cine ar putea să ne mai ajute”, a mai spus femeia.

CAUZA MORŢII. Incertitudinile care au planat asupra acestui caz nu au fost îndepărtate nici până în prezent. Asta deşi dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci, care s-a ocupat iniţial de cercetări, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Târgu Jiu. Mama lui Costea încă este contrariată de rezultatul final eliberat de specialiştii Institutului de Medicină Legală cu privire la cauza morţii. „Iniţial, au spus că băiatul meu a fost omorât de animalele sălbatice. Când presa a scris că hainele pe care Costea le purta erau intacte, au schimbat concluzia şi au afirmat că a murit din cauza frigului. Hipotermie... Am primit şi eu o hârtie cu raportul final de la acest Institut. Ştiţi ce scrie în el? Cauza morţii, necunoscută! I-am întrebat cum este posibil ca, după aproape cinci luni, să nu fi determinat cauza morţii? Şi i-am mai întrebat de ce iniţial au anunţat că băiatul meu a murit de frig. Mi-au spus că atunci Poliţia îi presa să formuleze o concluzie... Acesta a fost răspunsul lor…”, a declarat Olga Velcev.

NECONCORDANŢE. Un alt aspect bizar, care încă nu a fost lămurit, este cel al hainelor pe care Costea Velcev le purta în ziua dispariţiei. Prima concluzie, trasă de anchetatori imediat după descoperirea cadavrului, a fost că animalele sălbatice l-au sfâşiat pe Costea. O simplă privire aruncată hainelor pe care băieţelul le purta în ziua dispariţiei clatină ipoteza anchetatorilor, acestea fiind intacte! „Tricoul, pantalonii şi hanoracul pe care Costea le avea pe el în acea seară nici măcar nu sunt rupte. În plus, tricoul şi hanoracul sunt îmbibate cu sânge, în vreme ce pe pantaloni nu există nicio picătură… Cum poate spune cineva că fiul meu a fost atacat de fiare? L-a dezbrăcat ursul, l-a omorât şi apoi l-a îmbrăcat la loc?”, se întreba Olga Velcev, imediat după ce a primit hainele lui Costea de la reprezentanţii Institutului Naţional de Medicină Legală. “Mi-au spus atunci că dacă nu iau hăinuţele acasă, le vor arde. Nici măcar nu au ridicat probe de pe ele!!”, a mai spus Olga Velcev. “Dacă băiatul meu a stat aproape o lună în pădure, aşa cum spun poliţiştii, în condiţiile în care acolo a plouat foarte mult, cum e posibil ca hăinuţele lui Costea să nu fie mucegăite?!”, se întreabă femeia.

Locul în care au fost descoperite rămăşiţele lui Costea ridică şi mai multe semne de întrebare: la aproape opt kilometri de pensiunea la care se cazase împreună cu bunicii săi, într-un loc greu accesibil chiar şi pentru un adult. Pentru a ajunge în râpa aceea, Costea ar fi trebuit să străbată un pârâu, să se strecoare printre copaci şi puieţi de brad, pe un teren accidentat, pe care chiar şi localnicii îl străbat cu greutate. Specialiştii spun că un copil înfometat şi speriat nu ar putea parcurge nici măcar un sfert din această distanţă. Cu toate acestea, nici poliţiştilor, nici procurorilor care s-au ocupat de caz nu li s-a părut ciudat faptul că un copil de şapte ani a dat dovadă de o asemenea rezistenţă fizică.

DISPARIŢIA. Coşmarul părinţilor lui Costea a început pe data de 23 iulie 2009, atunci când fiul lor a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o cabană din staţiunea Rânca, la care se cazase cu bunicii săi, cu doar o zi înainte. După ce cazul a ajuns în atenţia autorităţilor, sute de poliţişti, jandarmi, salvamontişti şi voluntari s-au mobilizat pentru a-l găsi. S-au folosit aparate cu termoviziune, câini de urmă, echipele au scotocit pădurile din zonă, dar rămăşiţele băieţelului au fost găsite abia după o lună, într-o râpă împădurită. Părinţii au recunoscut hainele lui Costea, iar analizele ADN au confirmat faptul că despre băieţelul din Techirghiol este vorba.