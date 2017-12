Cazul de fraudă Madoff generează pierderi în întreaga lume

Cazul de fraudă estimată la 50 de miliarde de dolari, construit de autorităţile americane în jurul consilierului pentru investiţii Bernard Madoff, s-a răspîndit luni, la nivel global, afectînd nu numai bănci şi investitori bogaţi, ci şi organizaţii nonguvernamentale sau asociaţii de caritate. Totodată, inabilitatea Securities and Exchange Commission - organismul de reglementare a pieţelor americane de capital - de a descoperi operaţiunile ilegale este considerată ”o ruşine pentru instituţie” şi alimentează atacurile unor politicieni şi experţi care consideră Comisia responsabilă, în mare măsură, pentru escaladarea crizei financiare.

Unele dintre cele mai mari bănci europene, printre care HSBC, Banco Santander, BNP Paribas, Societe Generale, Natixis, UniCredit sau Royal Bank of Scotland au anunţat expuneri care totalizează aproape şase miliarde de euro pe fondurile de investiţii administrate de Bernard Madoff, fost preşedinte al bursei Nasdaq. În Asia, una dintre cele mai mari bănci japoneze, Nomura Holdings, estimează potenţiale pierderi de sute de milioane de dolari în urma presupusei fraude. Marile bănci americane nu au anunţat, încă, gradul de expunere la afacerile lui Madoff, arestat joi, sub acuzaţia că a derulat o schemă piramidală prin care a generat pierderi de 50 de miliarde de dolari. Frauda a fost adusă în atenţia autorităţilor, potrivit unor surse citate de presa din SUA, chiar de fiii omului de afaceri, care au apelat săptămîna trecută la justiţie. Totuşi, deşi sistemul bancar din SUA pare în siguranţă, cazul de fraudă pare să aibă ramificaţii în zona sportului. Compania Sterling Equities, acţionarul majoritar al echipei de baseball New York Mets, a admis că are conturi sub administrarea lui Bernard Madoff şi ar putea reprezenta una dintre sutele de victime - investitori privaţi, fonduri de pensii şi organizaţii de caritate - care se vor prăbuşi odată cu firmele din aria de influenţă a omului de afaceri. În plus, administraţia locală a statului american Massachusetts a anunţat că ar putea pierde 12 milioane de dolari, iar mai multe organizaţii de caritate au raportat deja expuneri importante, printre care o pierdere de 30 de milioane de dolari a unui fond de caritate înfiinţat şi finanţat de omul de afaceri Mortimer Zuckerman. Asociaţia de caritate înfiinţată de regizorul Steven Spielberg a anunţat că avea investiţii administrate de Madoff şi a înregistrat pierderi.

Pe lîngă potenţiale victime, ancheta din jurul fraudei comise de Bernard Madoff ar putea include, cu timpul, noi părţi acuzate. Firma de audit cu care colabora de obicei Madoff, Friehling & Horowitz, este cercetată de procuratura statului New York, pentru a se determina dacă se face vinovată de complicitate. Frauda a generat deja scăderi pe piaţa americană de capital, influenţînd negativ evoluţia de luni a bursei de la New York. Mai mulţi investitori au decis să-şi treacă activele în numerar pentru a nu fi afectaţi de anchetă, potrivit analiştilor.