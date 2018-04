Cazul Skripal: Unde a fost plasată neurotoxina

Agentul neurotoxic de uz militar cu care a fost otrăvit fostul spion rus Serghei Skripal la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) ar fi fost plasat în valiza fiicei acestuia înainte ca ea să plece de la Moscova spre Marea Britanie, au dezvăluit surse pentru The Telegraph, scrie Agepres. Serghei Skripal (66 de ani) şi fiica sa Iulia (33 de ani) au fost găsiţi în stare inconştientă pe o bancă lângă un centru comercial din Salisbury şi de atunci se află în stare critică. Iulia Skripal s-a îmbarcat la 3 martie la Moscova pentru zborul spre Londra, conform poliţiei antitero britanice. În prezent, anchetatorii britanici cercetează versiunea potrivit căreia toxina a fost impregnată într-un articol de îmbrăcăminte, într-unul de cosmetică sau într-un cadou care a fost deschis în casa lui Skripal din Salisbury, conform surselor citate de The Telegraph. Marea Britanie susţine că agentul neurotoxic cu care a fost contaminat de asemenea un poliţist care le venise în ajutor celor doi Skripal este o substanţă letală de tipul 'Noviciok', dezvoltată pentru prima oară de armata sovietică. Incidentul a fost considerat de Londra ca fiind prima utilizare ofensivă a unei astfel de arme pe teritoriu occidental după cel de-al Doilea Război Mondial. Marea Britanie a atribuit Moscovei responsabilitatea şi a decis expulzarea a 23 de diplomaţi ruşi - care potrivit ei - sunt de fapt spioni ce activează sub acoperire diplomatică la Ambasada Rusiei din Londra, dându-le termen de o săptămână ca să părăsească teritoriul britanic. Într-un demers comun, Marea Britanie, Statele Unite, Germania şi Franţa au cerut joi Rusiei să explice cum a ajuns agentul neurotoxic pe teritoriul britanic. Rusia a negat orice implicare în otrăvirea lui Serghei şi a Iuliei Skripal şi a acuzat Londra de o exacerbare a isteriei antiruseşti.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri, la Astana, că Rusia va răspunde la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomaţi ruşi printr-un gest simetric de expulzare a unor diplomaţi britanici aflaţi la post în Federaţia Rusă.

Întrebat de Reuters la Astana, unde vineri are loc o reuniune trilaterală Rusia-Iran-Turcia asupra Siriei, dacă Rusia intenţionează să expulzeze diplomaţi britanici, Serghei Lavrov a spus: 'Desigur, vom face asta'. Ministrul rus nu a oferit însă alte detalii şi nici nu a specificat numărul diplomaţilor care ar putea fi expulzaţi.