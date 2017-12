Cazul unui marinar dispărut, neelucidat de peste un an

Familia unui marinar dispărut în apele Chinei încearcă, de mai bine de un an, să afle ce s-a întâmplat cu bărbatul, dar totul este în zadar. A fost sinucidere? A fost un acident sau crimă? Ion Popescu, în vârstă de 37 de ani, din Constanţa, a dispărut pe 15 iulie 2011, de la bordul petrolierului „Guofeng Enterprise”, sub pavilion Hong Kong, în timp ce nava se afla în marş, spre China, unde urma să descarce şi să se întoarcă acasă. „La finele lunii octombrie 2010, a încheiat un contract cu agenţia Zodiac Maritime, din Constanţa, care susţine că firma-mamă este în Londra, Marea Britanie. A plecat pentru prima oară în voiaj cu agenţia asta şi nu s-a mai întors”, a declarat sora marinarului dispărut, Mariana Florescu. Familia a făcut toate demersurile necesare. „Nimeni nu ne spune nimic. Am discutat şi cu firma de crewing. Cei de acolo ne-au spus că au deschis o anchetă dar se ocupă biroul lor de la Londra. A fost singura dată când am discutat cu ei. Acum, nu mai vor să vorbească cu noi. Nici de la Poliţia Transporturi nu avem nicio veste”, a povestit sora lui Ion Popescu. Managerul general al Zodiac Maritime, Sorin Mihalcea, nu a oferit amănunte cu privire la acest caz. „Noi păstrăm legătura cu familia. Despre ancheta de la Londra nu ştim nimic. Dacă aţi vorbit cu rudele marinarului, cred că v-au spus tot ce ştim şi noi”, a declarat Mihalcea.

DECLARAŢII INCERTE: UN TURC L-AR FI UCIS?! Mariana Florescu susţine că fratele său era angajat ca şi „catering boy” şi a primit caracterizări foarte bune de la comandantul navei, tot român. După dispariţie, însă, afirmaţiile acestuia s-ar fi schimbat şi a apărut ipoteza că tânărul s-ar fi sinucis, deşi mai avea doar două săptămâni şi se întorcea acasă. „A început să spună că este un beţiv, că este nebun, că fumează mult. Fratele meu este bolnav de astm: nu fumează şi nu bea. Astea erau minciuni”, a spus femeia. În plus, femeia susţine că însuşi comandantul navei ar fi spus că şeful de echipaj, de origine turcă, l-ar fi ucis pe Ion Popescu, dar fără să precizeze şi motivele. „Ulterior, nu a mai recunoscut cele spuse. Ştiu de la fratele meu că avea un coleg român pe care îl mai împrumuta cu bani. În rest, nu se plângea de nimeni şi de nimic. Din declaraţiile marinarilor reiese că ultima oară fratele meu a fost văzut aruncând gunoiul şi că este posibil să fi alunecat şi să fi căzut peste bord”, a mai spus sora marinarului dispărut. La rândul său, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a declarat că îşi aminteşte de acest caz. „Nu ne putem implica. Tot ceea ce am putut să facem a fost să îndrumăm familia pentru a face demersurile legale deschiderii unei anchete. Pe o navă se poate întâmpla orice”, a explicat Mihălcioiu.