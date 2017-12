Cazul Voiculescu, în presa internațională

Condamnarea lui Dan Voiculescu a făcut deja înconjurul lumii. Associated Press, France Presse şi Reuters au scos în evidenţă faptul că unul dintre mogulii presei din România a primit o sentinţă de 10 ani de închisoare. "Mogul român ia 10 ani de puşcărie pentru fraudă", titrează Associated Press, care scrie că Voiculescu ar putea fi eliberat după executarea unei treimi din pedeapsă, ţinând cont că are peste 60 de ani. "Voiculescu, fost senator în vârstă de 67 de ani, susţine că dosarul său este politic. El şi televiziunea sa l-au criticat pe preşedintele Traian Băsescu. El a iniţiat procedura de suspendare a preşedintelui în 2007 şi 2012, procedură eşuată pentru că a primit prea puţine voturi din partea românilor", comentează jurnaliştii americani. Ştirea Associated Press a fost preluată de numeroase televiziuni locale şi publicaţii din Statele Unite. "Un mogul al presei din România, închisoare pentru fraudă", anunţă şi France Presse. Ziariştii francezi comentează că Voiculescu, fost informator al Securităţii, a primit 10 ani de detenţie pentru o tranzacţie frauduloasă cu statul. "Influent politician român ia 10 ani pentru corupţie", titrează şi agenţia chineză de stat, Xinhua. "Dan Voiculescu a devenit cea mai influentă personalitate publică din România condamnată la închisoare după fostul premier, Adrian Năstase, aflat acum după gratii", scriu jurnaliştii chinezi. Xinhua notează că omul de afaceri, fondator al Partidului Conservator, a prejudiciat statul român cu 78 de milioane de dolari. Informaţia a fost preluată de mai multe publicaţii din Asia, printre care Shanghai Daily.