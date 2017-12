Cazuri complexe cu final fericit la Spitalul de Urgenţă!

Anul 2011 pentru cea mai mare unitate sanitară din judeţul nostru – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - a fost unul cu mari reuşite, indicii comparativi fiind cei care demonstrează acest lucru, anunţă managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. În ciuda crizei economice, dar şi a faptului că guvernanţii nu dau doi bani pe Sănătate, ignorând aproape total un sistem de viaţă şi moarte, medicii constănţeni au reuşit performanţe demne de lăudat, indicele de case mixt – ICM - (indice de complexitate a cazurilor şi nivelul consumului de resurse) clasându-ne peste media pe ţară, fapt care, în mod normal, ar presupune alocarea unui buget mai mare pentru spitalul constănţean. Astfel, dacă SCJU a avut un indice de 1,2511, la nivel naţional indicele a fost de 0,973. Şi la capitolul durata medie de spitalizare (DMS) SCJU se clasează mai bine decât media pe ţară. Dacă la SCJU, DMS este de 6,0, la nivel naţional, DMS este de 6,43. „Am avut internaţi pacienţi cu o patologie complexă, au fost cazuri extrem de dificile care au fost rezolvate cu succes de către medicii constănţeni, cărora vreau să le mulţumesc pentru munca depusă, în ciuda tuturor neajunsurilor”, a declarat managerul, care a ţinut să mulţumească şi pentru ajutorul important oferit de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC).

INVESTIŢII CONTINUE CJC a contribuit, în acest an, cu sume importante pentru modernizarea multor clinici ale SCJU, clinici care nu făceau altceva decât să îmbolnăvească şi mai rău pacienţii. În multe dintre încăperi pereţii erau cu mucegai, uşile erau rupte, geamurile nu erau izolate, grupurile sanitare erau defecte, iar exemplele pot continua. „Lucrările la clinica de ortopedie s-au finalizat, aşteptăm aparatura şi finalizarea blocului operator; în scurt timp se va finaliza montarea sistemului video; se va finaliza amenajarea unei intrări moderne în cadrul SCJU. Toate acestea, cu sprijinul CJC”, a spus managerul. El a precizat că, per ansamblu, 2011 a fost un an bun, cu investiţii importante. „CJC a promis investiţii şi în anul ce vine. Mai avem multe de făcut, pacienţii constănţeni au nevoie de confort, de servicii medicale de calitate”, a adăugat dr. Căpăţână. Investiţiile CJC, în acest an, au fost de aproape 11 milioane de euro, în vreme ce Ministerul Sănătăţii a alocat doar aproape un milion de euro.