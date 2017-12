Cazuri de îmbolnăvire gravă la copii! Ministerul Sănătății investighează!

În ultimele 24 de ore, Ministerul Sănătății (MS) a fost informat despre înregistrarea unor cazuri de îmbolnăvire la copii din județul Argeș care au fost transferați de urgență la unități medicale din București, cu suspiciune de sindrom hemolitic-uremic, anunță ministerul de resort, într-un comunicat. Din datele preliminare s-a confirmat infecția cu E. coli doar la unul dintre cazuri, la un copil sub un an, transferat în stare gravă la Spitalul ”Marie Curie” din București și care a decedat ulterior. ”Toți ceilalți copii se găsesc sub îngrijire medicală atentă, fiind aplicate procedurile necesare susținerii funcțiilor vitale.

Măsurile luate de autoritățile de sănătate publică constau în verificarea posibilelor cauze comune de apariție a acestor îmbolnăviri, verificarea condițiilor de spitalizare în unitățile unde acești copii sunt îngrijiți și asigurarea tuturor resurselor necesare diagnosticului și terapiei acestora”, potrivit documentului citat. În perioada imediat următoare, MS va comunica rezultatele anchetei epidemiologice desfășurate de autoritățile de sănătate publică din județul Argeș și municipiul București și va dispune măsurile care se impun în urma analizei raportului și recomandărilor, împreună cu Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Sursa contaminării nu este cunoscută, însă toți copiii prezintă aceleași simptome, trei-patru dintre aceștia trebuind dializați în permanență. ”Se poate să fie de la fructe nespălate, legume, mâini nespălate”, susțin surse citate de Agerpres.

Preciazăm că în Argeș a fost luată o măsură fără precedent, în încercarea de a limita răspândirea infectărilor cu bacteria misterioasă. Toţi copiii cu vârsta sub 2 ani vor fi consultaţi de medicii de familie. Direcţia de Sănătate Publică a cerut această masură pentru că până acum nimeni nu stie de unde provine această bacterie.