Căzut în casă

Un bărbat de 72 de ani a ajuns, vineri dimineaţă, la spital, după ce i s-a făcut rău în casă. Pensionarul a avut noroc pentru că un vecin l-a văzut pe fereastră şi a sunat la 112. În scurt timp, o ambulanţă şi un echipaj de poliţie au ajuns pe strada Sucevei la numărul 5 B. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru îngrijiri medicale. Vecinii bărbatului spun că acesta locuieşte singur şi că de el are grijă o femeie. „Eu îi luasem un pachet cu ţigări. Când m-am uitat pe geam, l-am văzut că era pe pat şi dormea. Nu am vrut să îl deranjez şi am zis că revin mai târziu. După un timp m-am uitat iar pe geam şi atunci am observat că era în bucătărie, căzut pe gresie. Bine că era fereastra rabatată şi o fată care îi aduce lui mâncare a forţat geamul şi a intrat în apartament. A deschis uşa şi apoi au intrat medicii şi l-au luat la spital”, a declarat Alexandru Dobre, vecinul pensionarului.