C.C. Catch va concerta în România

C.C. Catch, celebra artistă a anilor \'80, va concerta pentru prima dată în România, pe data de 11 aprilie, la Sala Palatului din Bucureşti. C.C. Catch a devenit cunoscută publicului pentru hituri precum „I Can Lose My Heart Tonight”, „In the Backseat of Your Cadillac”, „Soul Survivor”, „Heartbreak Hotel”, „Jump in my Car” şi „Heaven and Hell”.

Caroline Catharina Muller, alias C.C. Catch, s-a născut în Olanda şi s-a mutat în Germania, la sfîrşitul anilor \'70. Şi-a început cariera muzicală ca membră a trupei „Optimal”. În timpul unui concert la Hamburg, artista a fost remarcată de Dieter Bohlen, responsabil de toate succesele duoului „Modern Talking”. Acesta a convins-o pe Caroline să îşi schimbe numele în C.C. Catch şi să semneze un contract cu casa de discuri Hansa. Single-ul de debut al artistei a fost, în anul 1985, „I Can Lose My Heart Tonight”. De-a lungul timpului, C.C. Catch a lansat cinci albume – „Catch the Catch” (1985), „Welcome To The Heartbreak Hotel” (1986), „Like A Hurricane” (1987), „Big Fun” (1988), „Here What I Say”(1989) - şi 11 „Best Of” - uri.

Biletele vor fi disponibile în reţeaua magazinelor Diverta, la magazinul Muzica şi online, pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.myticket.ro, www.bilete.ro, www.blt.ro.