CCR arată că Iohannis a încălcat repetat Constituția. Explicațiile Curții

19:45:14 / 02 Octombrie 2019

Moții MATI

CCR...!!?.. ȘI ce pățește WC JOHANIS dacă a ÎNCĂLCAT LEGEA !?...Că NIKU KURU tot nu înțelege SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT este condiția maximă pe care o dă un STAT cu o democrație autentică .La noi PDL PNL CIUMA ROȘIE este stat paralel .El WC JOHANIS are JUSTIȚIA in mână .. JUSTIȚIA BASHITA ce-a care a creat o PETROV si mama omida makovei .Un stat paralel TICĂLOȘIT care are în centru preșul ROMÂNIEI ...pe WC JOHANIS...Așa că se pisa cu boltă WC JOHANIS pe deciziile CCR care îl condamna . Într-o țară normală WC JOHANIS era suspendat SI apoi demis prin referendum încă din ...2015 când a recunoscut că : TREBUIA SA MOARĂ ȚINERII NEVINOVAȚI CA ..EU WC JOHANIS SA AM GUVERNUL MEU .. GUVERNUL ZERO ..Pt țară nu ai pentru BUZUNARELE mafiei PDL PNL CIUMA ROȘIE care numai într-un an au fraudat bugetul statului cu miliarde de euro BANII care se aflau în visteria statului când GUVERNUL criminal al lui CIOLOS SI WC JOHANIS l-au preluat de la PSD ,.. Tot ce au agonisit guvernul PONTA a fost furat de GUVERNUL cioros .. PSD ȘI ALDE preluând in 2016 o economie lăsată în paragină că după război de o guvernare Toxică coruptă care se pregătește.......Sa vina iarăși la GUVERNRE !!!!!.. .