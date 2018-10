CCR: Cei condamnați pentru infracțiuni dezincriminate pot cere anularea sentinței

DECIZIE ISTORICĂ PENTRU VICTIMELE STATULUI PARALEL - CCR a hotărât: persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni dezincriminate sau declarate neconstituționale de CCR pot cere anularea deciziilor instanțelor. Mii de persoane sunt așteptate să depună cereri de constatare a dezincriminării unor infracțiuni, după ce Curtea Constituțională va publica motivarea hotărârii prin care a declarat neconstituționale prevederile art. 595 CPP și art. 4 Cod penal.

Dupa o amanare de pronuntare de patru luni, Curtea Constitutionala a Romaniei a solutionat, in sfarsit,exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.595 alin.(1)din Codul de procedura penala si art.4 din Codul penal, ridicate de avocatul Remus Borza (dosar CCR nr. 1421D/2016) si de fostul director general al RATB Viorel Popescu (dosar CCR. nr 121D/2017),prin avocatul Corneliu-Liviu Popescu, stabilind caprevederile celor doua articole sunt neconstitutionale.Efectele deciziei CCR vor fi devastatoare pentru Justitia din Romania, intrucat neconstitutionalitatea constatata de CCR a legii penale servește tuturor celor afectați. Practic, de la momentul publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei CCR, toate persoanele condamnate definitiv in materie penala pentru infractiuni dezincriminate ori declarate neconstitutionale prin Decizii ale CCR vor putea cere in instanta, prin cereri de constatare a dezincriminarii, anularea deciziilor de condamnare.

Astfel, persoane care au fost condamnate definitiv, chiar inainte ca CCR sa pronunte deciziile privind infractiuni precum abuzul in serviciu ori conflictul de interese (pentru care au fost condamnate in trecut) se vor putea adresa instantelor cu cereri de constatare a dezincriminarii faptelor pentru care au fost condamnate si sa ceara sa le fie anulate deciziile de condamnare, invocand Decizia Curtii Constitutionale.

Problema pe care CCR a solutionat-o prin pronuntarea Hotarararii din 25 octombrie 2018 este una de principiu si are efecte asupra tututor deciziilor de neconstitutionalitate pronuntate in materie penala, precum abuzul in serviciu si conflictul de interese,Curtea Constitutionala stabilind ca solutia legislativa cuprinsa in art.4 din Codul penal, cat si solutia legislativa cuprinsa in art.595 alin.(1) din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale,intrucat fie nu"asimileaza efectele unei decizii a Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare cu o lege penala de dezincriminare", fie"nu prevede si decizia Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare ca un caz de inlaturare sau modificare a pedepsei/masurii educative".

Iată ce a dispus Curtea Constituțională în data de 25 octombrie 2018:

"Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.595 alin.(1) din Codul de procedura penala si art.4 din Codul penal care au urmatorul continut:

- Art.595 alin.(1) din Codul de procedura penala: „(1) Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare sau a hotararii prin care s-a aplicat o masura educativa intervine o lege ce nu mai prevede ca infractiune fapta pentru care s-a pronuntat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsa sau o masura educativa mai usoara decat cea care se executa ori urmeaza a se executa, instanta ia masuri pentru aducerea la indeplinire, dupa caz, a dispozitiilor art.4 si 6 din Codul penal.”

- Art.4 din Codul penal: „Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. In acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.”

În urma deliberarii, cu majoritate de voturi, Curtea:

1. A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa inart.595 alin.(1) din Codul de procedura penala, care nu prevede si decizia Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare ca un caz de inlaturare sau modificare a pedepsei/masurii educative,este neconstitutionala.

2. A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa inart.4 din Codul penal, care nu asimileaza efectele unei decizii a Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare cu o lege penala de dezincriminare,este neconstitutionala.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantelor care au sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala si Tribunalul Ilfov - Sectia penala."