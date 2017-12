CCR judecă marţi 33 de sesizări privind neconstituţionalitatea legii dării în plată

Curtea Constituțională a României (CCR) va analiza, marți, 33 de sesizări privind neconstituționalitatea legii referitoare la darea în plată, formulate de instituții bancare.

Un număr de 20 de sesizări privind excepții de neconstituționalitate ale unor articole din Legea 77/2016 au fost formulate de Raiffeisen Bank. Celelalte sesizări care vizează fie doar unele articole, fie actul normativ în integralitatea sa au fost făcute de BCR, BRD, Banca Românească, Alpha Bank, UniCredit Bank, potrivit Agerpres.

Ședința publică în care vor fi analizate cele 33 de sesizări este programată să înceapă la ora 9,00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul CCR.

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credit a intrat în vigoare pe 13 mai.

"Consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii", prevede actul normativ.

Potrivit acestuia, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un împrumut pentru a intra sub incidența legii sunt: titularul creditului trebuie să fie consumator, nu profesionist, creditul la momentul acordării să nu depășească 250.000 de euro sau echivalent, iar imobilul ipotecat să fie cu destinația de locuință. În plus, în lege se menționează că împrumuturile acordate prin programul "Prima Casă" nu intră sub incidența actului normativ.

Legea se aplică și debitorilor care au fost deja executați silit sau celor care se află în procedură de executare silită.

Prevederile actului normativ se aplică atât creditelor în derulare, cât și celor viitoare și implică raporturile juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionării creanțelor deținute asupra consumatorilor.

Băncile au anunțat încă de atunci că vor contesta legea dării în plată la CCR și au majorat avansurile pentru creditele ipotecare clasice.