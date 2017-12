CD cu muzică clasică, cadou pentru nou-născuţii scoţieni

Fiecare nou-născut din Scoţia va primi la naştere un CD cu piese muzicale clasice, în speranţa că astfel îi va fi cultivată dragostea pentru muzică. Proiectul aparţine Orchestrei Regale Naţionale a Scoţiei, în parteneriat cu Asociaţia Grefierilor din Scoţia, şi va fi demarat anul viitor. CD-urile vor fi distribuite tuturor celor 220 de birouri de evidenţă a populaţiei din ţară şi se aşteaptă ca de acest cadou cultural să beneficieze până la 60.000 de familii. Numită „Astar Gaelic for Journey”, compilaţia cuprinde cântece scoţiene, cântece pentru copii şi piese clasice. CD-ul a fost înregistrat de Orchestra Regală Naţională scoţiană şi de corul de copii al acesteia, dirijor fiind Peter Oundjian. „Când eram copil, naşul meu mi-a dat un mic pick-up, pe care l-am aşezat lângă pianul familiei şi la care am ascultat piesele compozitorilor mei preferaţi. În scurt timp, locul acela a devenit sanctuarul meu, un loc unde găseam bucurie. Am descoperit astfel că puterea şi frumuseţea muzicii poate cu adevărat transforma vieţile şi sper că beneficiarii lui Astar se vor bucura pentru mult timp de plăcerea muzicii”, spune Peter Oundjian. Studii recente în acest sens au demonstrat că muzica poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării cognitive a copiilor.