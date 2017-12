Ce a ajuns PNL după 140 de ani?

Liberalii au sărbătorit, ieri, 140 de ani de la formarea Partidului Național Liberal (PNL). Deși congresul aniversar a fost organizat în urmă cu câteva zile, co-președintele Alina Gorghiu a ținut să transmită românilor un mesaj cu această ocazie. „PNL este o forță în politică și va fi cel mai puternic partid din România pentru mulți ani de acum înainte”, a transmis Gorghiu electorilor săi. Ceea ce nu spune Gorghiu este că noul PNL nu are prea multe lucruri în comun cu partidul înființat în 1875 de Ion C. Brătianu și Constantin Rosetti. Nici cu principiile promovate după 1990 de Mircea Ionescu-Quintus nu are mare legătură. Acum, PNL este doar o formațiune axată pe scandal și pe planurile de omorât capra vecinului... cu forța politică.