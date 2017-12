CE a aprobat tratamentul care vindecă hepatita C

Comisia Europeană a acordat autorizația de punere pe piață pentru VIEKIRAX (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tablete) + EXVIERA (dasabuvir tablete), tratamentul AbbVie pentru hepatita C cronică, tratament care vindecă boala chiar și 100%, eșecul virusologic fiind mai mic de 2%, potrivit studiilor clinice. Profilul de tolerabilitate a arătat că peste 98% dintre pacienți au încheiat un ciclu complet de tratament. Tratamentul oral, fără interferon, a fost aprobat și pentru coinfecția Hepatita C/HIV-1, pentru pacienți aflați în tratament substitutiv al dependenței de opiacee și pacienți care au trecut printr-un transplant hepatic.

ESTE SINGURUL TRATAMENT APROBAT CE CONȚINE TREI MECANISME ANTIVIRALE DISTINCTE, CARE ACȚIONEAZĂ SINERGIC PENTRU A ATACA VIRUSUL ÎN TREI ETAPE SEPARATE ALE CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ.

Tratamentul a fost aprobat pentru administrare cu sau fără ribavirină (RBV) pentru pacienții cu infecție cronică cu virusul hepatitic C, genotip 1 (GT1), inclusiv pentru cei cu ciroză compensată a ficatului, pacienți coinfectați HIV-1, pacienți aflați în tratament substitutiv al dependenței de opiacee și pacienții care primesc transplant hepatic, se arată într-un comunicat. În plus, VIEKIRAX a fost aprobat în combinație cu ribavirină pentru pacienții cu hepatită C cronică genotip 4 (GT4), spun specialiștii. “Aprobarea tratamentului AbbVie pentru hepatita C în UE, care vine după recentele aprobări din SUA și Canada, le oferă pacienților din Europa un nou tratament eficient care vindecă această boală gravă”, a declarat președinte al boardului și CEO AbbVie, Richard Gonzalez.

PROCEDURĂ ACCELERATĂ Aprobarea vine după evaluarea prin procedură accelerată făcută de Agenția Europeană a Medicamentelor. Aproximativ 9 milioane de persoane din Europa sunt infectate cu hepatita C cronică, cea mai importantă cauză a cancerului hepatic și a transplantului hepatic. Genotipul 1 este forma de hepatită C cu cea mai mare prevalență în Europa, însumând 60% din cazuri la nivel mondial. În Europa, sub-genotipul cu prevalența cea mai mare este 1b (47%), România fiind o țară cu 99% prevalență a acestui sub-genotip. “Hepatita C este o boală complexă, cu multiple genotipuri și categorii speciale de populație care trebuie luate în considerare la determinarea tratamentului adecvat pentru fiecare pacient în parte,” a declarat prof. dr. Ștefan Zeuzem, totodată directorul Departamentului de medicină al Spitalului Universitar „J.W. Goethe“ din Frankfurt, Germania.

Informații suplimentare despre programul de dezvoltare AbbVie cu privire la hepatita C pot fi găsite accesând www.clinicaltrials.gov.

ÎN ROMÂNIA, DIN PRIMĂVARĂ Reamintim că în decembrie 2014, la cea de-a treia întâlnire organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Fundația “Prof. Dr. Matei Balș” din București, care a avut loc la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” - Academia Europeană de HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, managerul prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel a adus mult-așteptata veste: din primăvara lui 2015, peste 7.000 de pacienți, în primă fază, vor fi beneficiarii tratamentelor care-i vor scăpa de virusul hepatitic C. Trebuie menționat că cei 7.000 de pacienți sunt din toată țara, inclusiv din Constanța, iar selecția a fost făcută de către medicii specialiști, în funcție de gravitatea fiecărui caz în parte.

Vindecarea hepatitei C este un lucru complex, deoarece virusul determină mutații și are o replicare foarte rapidă. Căile de transmitere sunt la îndemâna oricui, spune prof. dr. Streinu-Cercel, respectiv: sânge și produse din sânge, utilizarea de droguri cu administrare intravenoasă (în lotul care se injectează, 100% dintre utilizatori sunt infectați, ei reprezintă un rezervor pentru că ei sunt sursa); tatuajele; hemodializa; transmiterea prin manevre stomatologice; obiectele de uz personal. Virusul heptatitei C este un virus de achiziție recentă. ”Înainte de 1989 nu se cunoaștea acest virus, vorbeam de hepatita non-A, non-B, la nivel global. După 1991 - 1992 au apărut testele, iar România a început să facă testarea”, spunea la respectiva întâlnire prof. dr. Cercel.