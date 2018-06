Ce a păţit Dragnea în dosarul „Bombonica”?

Nimic, este răspunsul, întrucât judecătorii ÎCCJ au dispus o nouă amânare în dosarul lui Liviu Dragnea, pentru data de 21 iunie. Motivul amânării a fost faptul că o parte dintre inculpaţi, printre care şi Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Dragnea, au depus concluzii scrise la data de 7 iunie, iar judecătorii au nevoie de timp pentru a le studia. Este pentru a doua oară când Instanţa supremă amână pronunţarea în acest dosar.

La ultimul termen al procesului din data de 15 mai, procurorul de şedinţă a cerut pentru Liviu Dragnea pedepse orientate spre mediu prevăzut de lege, respectiv şapte ani şi şase luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu şi doi ani şi şase luni pentru instigare la fals intelectual. De asemenea, în cazul liderului PSD, procurorul a susţinut că se impune constatarea că faptele din acest dosar sunt concurente cu cele din dosarul "Referendumul", în care Dragnea a fost condamnat la doi ani cu suspendare, astfel impunându-se anularea suspendării şi transformarea într-o pedeapsă cu executare.

La acel termen, Liviu Dragnea le-a solicitat magistraţilor să fie achitat, iar în ceea ce priveşte o eventuală obligare a sa de a efectua muncă în folosul comunităţii, el a arătat că face acest lucru de 20 de ani. "Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea. Nu am comis absolut niciuna dintre faptele, presupusele fapte, pe care DNA le-a aruncat în rechizitoriu. În ceea ce priveşte munca în folosul comunităţii, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani", declarase Dragnea, la finalul procesului.