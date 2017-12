CE a prelungit cu un an plăţile SAPARD

Chiar dacă în această toamnă reluarea plăţilor SAPARD a stat multă vreme sub semnul întrebării din cauza neregulilor descoperite în ţara noastră, Comisia Europeană (CE) a decis să mai acorde o şansă României. Autorităţile de la Bruxelles consideră că România şi Bulgaria trebuie să cheltuiască, pînă la sfîrşitul anului 2009, toate fondurile SAPARD, ceea ce înseamnă că cele două ţări au salvat 200 de milioane de euro care nu fuseseră cheltuiţi şi care ar fi reintrat în bugetul comunitar. „În mod normal, fondurile SAPARD trebuiau cheltuite pînă la sfîrşitul acestui an. Cum însă au fost probleme cu capacitatea administrativă, cu puterea de absorbţie a fondurilor, dar şi pentru că plăţile sînt blocate de ceva vreme, am decis să mai acordăm României şi Bulgariei un an pentru a cheltui aceşti bani, deoarece noi credem că este important ca aceşti bani să fie folosiţi pentru îmbunătăţirea infrastructurii rurale”, a declarat purtătorul de cuvînt al comisarului european pentru agricultură, Michael Mann. Oficialul CE a precizat că, în ultima perioadă, situaţia din agricultura română s-a îmbunătăţit. Prin programul de preaderare SAPARD, România a primit circa 1,2 miliarde euro. Cum pînă la sfîrşitul acestui an se va fi cheltuit aproximativ un miliard de euro din fondurile SAPARD, restul de 200 milioane s-ar fi reîntors la bugetul comunitar dacă României nu i s-ar mai fi acordat un an în plus. În perioada următoare este aşteptată şi decizia CE de a relua rambursările din fondurile europene pentru banii acordaţi de guvernul român proiectelor din cadrul programului SAPARD.