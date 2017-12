Ce aberații a semnat un constănțean crezând că va pleca la muncă în Germania

Un constănțean, Lucian Tudose, se plânge că a plătit 680 de lei unei firme de mediere pentru a-i găsi un loc de muncă în Germania, la cules de căpșuni. În schimb, bărbatul a primit doar promisiuni, neștiind că, de fapt, contractul semnat de el cu firma respectivă era unul de mediere, în niciun caz unul de muncă. Bărbatul lucrează în prezent în Constanța, la o fermă, unde are grijă de animale. După ce a găsit un anunț pe internet al firmei Europa Work Market, în care i se promitea găsirea unui loc de muncă bine plătit, el nu a mai stat mult pe gânduri. A vorbit cu patronul său de la fermă, spunându-i că vrea să își dea demisia, pentru că își dorește un loc de muncă mai bun. ”I-am povestit șefului meu de anunț și mi-a urat succes, însă era sceptic. Mi-a spus că mă voi întoarce înapoi cu coada între picioare, dar nu l-am crezut”, a povestit el. Când a ajuns la sediul Europa Work Market, aflat în București, constănțeanul a crezut că a dat norocul peste el. Cu toate că i s-au cerut 680 de lei și nu avea bani la el, nu a stat să se gândească de două ori. Recunoaște că l-au impresionat numele în engleză al firmei și câștigul promis, de 1.900 de euro pe lună. ”Suna prea frumos ca să fie adevărat. M-am întors după bani la Constanța și am plătit pe loc cei 680 de lei. Mi s-a spus că banii ar fi necesari pentru închirierea unui mijloc de transport și pentru deplasarea la locul de muncă”, a relatat constănțeanul. ”După ce am semnat contractul de mediere, cei de la firmă mi-au promis că plecarea va fi pe 23 aprilie. I-am crezut și am dat banii, iar apoi am căutat pe internet mai multe informații despre firmă și am început să realizez că am luat țeapă”, a spus Lucian Tudose.

ZECI DE OAMENI ÎȘI ÎMPĂRTĂȘESC EXPERIENȚA PE INTERNET

El a rămas șocat când, la o simplă căutare pe internet, a găsit zeci de mărturii ale unor oameni din toată țara care se aflau în aceeași situație - au plătit sute de lei pentru vorbe goale. Ei au o pagină pe Facebook şi bloguri unde îşi împărtăşesc experienţa neplăcută, iar toți spun același lucru - că au plătit diverse sume de bani, însă niciunul nu a plecat la muncă. ”Eu trebuia să plec pe 9 ianuarie și sunt tot acasă, în Galați. Nu pleacă nimeni cu ei, sunt niște escroci”, s-a plâns un bărbat pe internet, pe 1 februarie. ”Eu am sunat la ei și m-au pasat de la unul la altul, apoi nu au mai răspuns la telefon. În continuare ei încheie contracte de mediere, trebuie stopat cumva acest fenomen”, a mărturisit altcineva.

S-A ALES CU O AMÂNARE A DATEI DE PLECARE

Constănțeanul a așteptat totuși să primească o ofertă de muncă până pe 22 aprilie, când i-a sunat pe cei de la firma de mediere să vadă ce se întâmplă. ”Mi s-a spus că nu au ajuns încă contractele de muncă și am fost reprogramat să plec pe 30 aprilie, însă pentru că se apropie Paștele vom pleca după 11 mai și că nu ar trebui să îmi fac probleme”, a mărturisit el, recunoscând că, atunci când a auzit de slujbă, s-a repezit să semneze contractul, fără însă să îl studieze prea atent. Dacă l-ar fi citit, ar fi văzut că acel contract era doar unul de mediere, care nu îi garanta obținerea unui loc de muncă. O altă clauză cel puţin ciudată cere beneficiarului să nu menţioneze denumirea furnizorului și să nu îi facă reclamă proastă în mass-media, deoarece, în caz contrar, plăteşte daune şi pierde jobul. Dacă aruncăm o privire pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, mfinante.gov.ro, observăm că firma cu pricina a fost înființată la sfârșitul anului 2015. Pățitul este hotărât să depună plângere la Parchet pentru a-și face dreptate. La fel ca el, în ultimii ani, sute de oameni au fost păcăliți de firme care le-au promis contracte de muncă bănoase, însă doar le-au luat banii. Contactați de reporterii cotidianului ”Telegraf”, reprezentanţii firmei Europa Work Market au refuzat să ne furnizeze un punct de vedere până la ora publicării articolului. În cazul în care vom primi un punct de vedere, vom reveni.