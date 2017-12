Ce acte trebuie să conţină dosarul complet de vînzare a unui imobil

Cumpărarea sau vînzarea unei proprietăţi nu se poate face decît în anumite condiţii. Destul de stricte se poate spune, pentru că sînt solicitate foarte multe acte. În primul rînd, cele care dovedesc deţinerea proprietăţii, descrierea ei şi faptul că ea nu este grevată de sarcini. Un asemenea dosar trebuie întocmit foarte repede, deoarece sînt documente cu perioadă de validitate foarte redusă. Atenţie mare prin urmare, deoarece extrasul de carte funciară expiră în cinci zile, iar certificatul fiscal, în trei. Măsurile sînt menite să protejeze cumpărătorii de bună credinţă de persoane care încercă să vîndă aceeaşi proprietate de mai multe ori. Atunci cînd se intenţionează cumpărarea unei locuinţe trebuie să ne asigurăm că proprietarul are toate actele valide şi la zi. În primul rînd, trebuie dovedită posesiunea asupra imobilului prin acte de proprietate în original. Este bine ca orice cumpărător să se intereseze de istoricul locuinţei pe care o cumpără, pentru a nu avea surprize că există moştenitori care pot revendica ulterior dreptul de proprietate. Chiar dacă sînteţi cumpărători de bună credinţă, legal vorbind, moştenitorii pot ataca un act de proprietate care le lezează drepturile. În afară de actele imobilului, la orice tranzacţie trebuie prezentat certificatul fiscal obţinut de la Direcţia Taxe şi Impozitele Locale sau Primăria Localităţii în care se află apartamentul sau casa. În acest document trebuie trecute numele proprietarului ori proprietarilor, adresa corectă a imobilului, suprafaţa aferentă. De asemenea, trebuie să se facă dovada că actualul deţinător nu are datorii. Atenţie însă! Certificatul fiscal nu trebuie să fie mai vechi de trei zile şi trebuie să fie eliberat în luna în care se încheie contractul de vînzare-cumpărare în forma autentică. El trebuie depus la notar cu 24 de ore înainte de autentificarea contractului, pentru verificare. În cazul în care certificatul fiscal nu este adus în avans, proprietarul îşi asumă riscul de a nu încheia actul de vînzare-cumpărare la data programată. În cazul în care imobilul care face obiectul tranzacţiei nu este intabulat, notarul poate da o mînă de ajutor. Numai însă dacă îi înmînaţi un certificat fiscal valid pe care să scrie „pentru vînzare”. Un alt pas important îl constituie încheierea de carte funciară de la Judecătorie sau de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. De asemenea, trebuie vizitat şi Biroul de Carte Funciară (de sector). Ca şi în cazul certificatului fiscal, şi extrasul de carte funciară are valabilitate redusă, adică doar cinci zile! Extrasul se obţine numai de la biroul notarial, după ce se face dovada că locuinţa nu este grevată de sarcini. Cînd vă horărîţi să vă vindeţi casa trebuie să treceţi şi pe la asociaţia de proprietari, dacă este vorba de un apartament. De acolo trebuie luată adeverinţa care va face dovada că întreţinerea este plătită la zi. De asemenea, mai trebuie ataşate la dosar şi ultimele facturi de la lumină şi telefon. Dacă este cazul, se solicită şi un certificat pentru schimbarea adresei poştale, astfel încît să nu apară inadvertenţe între certificatul fiscal şi extrasul de carte funciară. La vînzare, vînzătorii şi cumpărătorii trebuie să prezinte certificatele de căsătorie sau sentinţa civilă de divorţ cu menţiunea „definitivă şi irevocabilă”, cît şi buletinele sau cărţile de identitate. Alcătuirea completă a dosarului de vînzare a unei locuinţe scoate din buzunarul proprietarului cel puţin 650 lei, la care se adaugă, bineînţeles, onorariul la notariat şi, după caz, comisionul firmei care a intermediat tranzacţia imobiliară (3-5% din valoarea de vînzare a casei), acest cifre variind de la caz la caz.