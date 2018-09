Ce alimente este bine sa consumi in functie de anotimp

In medicina traditionala chineza, alimentele se impart in doua categorii: alimente yin, cu efect racoritor, care se consuma in sezonul cald (salate, lactate usoare, produse marine, precum si cele bogate in apa) si alimentele yang, cu efect de incalzire si care sunt indicate in sezonul rece (alimentele gatite, cu putina apa, condimentele, acriturile, alcoolul in cantitati moderate si consumat ocazional, cafeaua, cacaua, pudra de roscove, pentru crestere energetica, intarire si tonifiere).

Ce alte alimente este bine sa consumi in functie de anotimp

Ca regula generala, daca esti adepta medicinii traditionale chineze, retine ca trebuie sa mancam alimente de sezon, care ne vor echilibra la interior, in concordanta cu conditiile meteorologice. Consuma alimente care te incalzesc atunci cand e frig afara, alimente care te racoresc, atunci cand vremea este caniculara si alimente care te hidrateaza, atunci cand vremea este secetoasa.

Primavara – In aceasta perioada a anului, include in dieta ta: igname, praz, ciuperci, coriandru, spanac (si alte legume frunzoase, de culoare verde inchis), ceapa, mustar brun, napi, morcovi, varza chinezeasca (bok choy), litchi, scortisoara, carne de pui si carne de vita.

Vara – Include in dieta ta in lunile de vara urmatoarele alimente: pepene rosu, mar, carstravete, masline, rosii, struguri, fasole mung, alge, radacina de lotus, apa de cocos, peste oceanic, orz, mango si prune.

Toamna – Alimentele care te ajuta sa echilibrezi efectele toamnei sunt: perele, dovleacul, ciupercile, zmeura, piersici, caise, prune, nuci si seminte, miere, mere, lamai, fructul kaki si ceaiurile.

Iarna – alimentele care iti incalzesc organismul si care echilibreaza efectele iernii sunt: carnea de miel, ciresele, piperul negru, frunzele de mustar, nucsoara, ceapa, crevetii, dovleacul (spaghetti squash), cartoful dulce, napii, mararul si pastravul.

Gustul este o alta componenta care este importanta atunci cand alegi ce alimente sa mananci in functie de anotimp, daca te ghidezi dupa principiile medicinei traditionale chineze.

Alimentele acre, cum sunt lamaile, otetul sau ananasul au tendinta de a comprima sau de a consolida.

Alimentele amare, cum sunt legumele din familia verzei(asa-numitele collard greens si varza Kale) vor incuraja pofta de mancare, ajutand la cresterea energiei vitale/qi .

Alimentele dulci, precum fasolea verde, arahidele si pepenele rosu ajuta la imbogatirea lichidelor din corp si au un efect armonizant.

Alimentele picante/cu gust intepator, cum sunt ghimbirul, usturoiul tind sa transporte si sa ajute la circulatia energiei vitale (qi ) si a sangelui.

Alimentele sarate, cum sunt algele marine si scoicile, vor atrage apa care exista deja in organism.

Alimentele aromatice/parfumate, precum cardamomul, busuiocul si cuisoarele vor ajuta la imbunatatirea digestiei.

Alimentele fara gust (fara aroma), cum ar fi salata verde, ciupercile si orzul ajuta la reglarea lichidelor din corp.