Ce alte pasiuni mai au olimpicii de aur de la Lectură?

Sunt pasionați de citit și dedică lecturii o bună parte a timpului lor liber. Pasiunea pentru cărți i-a adus pe 63 de elevi din Turcia, Republica Moldova, Serbia și Bulgaria la cea mai importantă competiție de profil: Olimpiada Internațională de Lectură, ediția a II-a. Elevii au concurat pe trei categorii, în funcție de vârstă, și, în final, fiecare a plecat cu un premiu. Cei mai buni dintre ei au câștigat medalii de aur, argint și bronz, dar și multe premii în bani, cărți și alte echipamente oferite de Ministerul Educației, Primăria Ovidiu și alți sponsori ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Câștigătorii premiului I la competiție spun că, deși petrec ore bune citind, în timpul liber preferă să facă și alte lucruri pentru a se relaxa. Andrei Anghel, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Botoșani, a câștigat medalia de aur la categoria sa de vârstă și spune că a început să citească încă dinainte să intre în clasa I și, de atunci, prin mâinile sale au trecut numeroase volume. ”Citesc literatură istorică, atât istoria națională, cât și istoria universală. Îmi place și literatura SF și am citit multe romane SF. În general, lectura vine ca un impuls, când simt nevoia să mă regăsesc, mă întorc la paginile unei cărți”, a explicat Andrei. El a adăugat că în timpul liber preferă să iasă cu prietenii, petrece timpul pe rețelele de socializare și are o pasiune pentru muzică. ”Nu am luat niciun curs de dans sau de cântat, însă îmi place să merg la karaoke și să trăiesc muzica. Colegii spun că am voce bună și le place să mă asculte cântând”, a povestit câștigătorul.

PASIONATĂ DE DEZBATERILE ACADEMICE O medalie de aur a ajuns și la Patricia Elena Trofin, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Sf. Sava” din București. Tânăra are deja experiență în participarea la competițiile de lectură și povestește că și-a descoperit pasiunea pentru cărți de când era foarte mică. ”Părinții și bunicii îmi citeau povești când eram micuță și îmi plăcea foarte mult. După ce am învățat să citesc, am descoperit multe cărți bune și pe care nu le lăsam din mână până nu le terminam”, a povestit Patricia. Acum tânăra spune că citește noaptea câteva ore, iar în cursul zilei preferă să se joace cu cățelul său, un bichon maltez, sau cu finuții ei. ”Îmi place cinematografia, urmăresc foarte multe filme, îmi place teatrul, urmăresc dezbateri academice și îmi doresc să mă inițiez în acest domeniu. Particip la dezbateri în liceu”, a povestit Patricia. Cea mai mare dintre câștigătoare, Daniela Petrovici, elevă în clasa a XI-a din Suceava, spune că este o cititoare la întâmplare, așa că citește tot ce îi cade în mână. ”Cred totuși că lectura este o pasiune care ar trebui să fie completată de alte activități. Cititul este o activitate asumată, dar în timpul liber îmi place să călătoresc, să ascult muzică. Îmi plac artele în general. Acum mă gândesc că în anul ce urmează va trebui să pregătesc Bacalaureatul, dar nu am mari emoții”, a povestit Daniela.