Ce amendă primești dacă îți abandonezi sau maltratezi câinele?

Persoanele care maltratează animale vor fi aspru sancţionate de către autorităţile locale din Cernavodă. Decizia a fost luată în cadrul unei întâlniri care a avut loc, joi, la Primăria Cernavodă, unde au luat parte reprezentanți ai Asociației “Save the Dogs and other animals”, Poliţiei, Jandarmeriei, dar şi ai autorităţilor locale din Medgidia, Castelu, Cuza Vodă, Mircea Vodă, Peştera, Saligny şi Seimeni. Invitat special a fost dr. Daniel Gherase, consilier superior al Poliţiei Sanitare Veterinare din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare Constanţa, care a adus la cunoştinţa autorităţilor rigorile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi sancţiunile care se aplică în cazul maltratării şi abandonării acestora. Oficialii şi autorităţile locale au hotărât demararea unei ample campanii de prevenire a acestor abuzuri, dar şi de informare a comunităţilor locale cu privire la sancţiunile care se pot aplica în acest sens. Amenzile pot ajunge chiar şi la 3.000 de lei, în cazul abandonului de animale ori în cazul relelor tratamente asupra acestora. Sancţiunile vor fi aplicate de către reprezentanţii Ministerului de Interne, sprijiniţi de către Poliţia Locală şi Jandarmerie. Aşadar, persoanele care vor fi surprinse abandonând animale ori lovindu-le vor fi nevoite să răspundă în faţa legii. Partener în această campanie va fi Asociaţia “Save the dogs and other animals”, care va fi prezentă în toate localităţile din regiunea Cernavodă - Medgidia, pentru a steriliza şi microcipa gratuit animalele cu sau fără stăpân.

CÂINI STERILIZAȚI Anul acesta, reprezentanții Asociaţiei “Save the dogs and other animals” au sterilizat, în mai multe localități din județ, peste 2.600 de câini şi au intermediat peste 500 de adopţii de patrupede. Primăria Cernavodă deţine un parteneriat cu organizaţia “Save the dogs and other animals” din 2002, când existau peste 4.000 de câini fără stăpân în localitate. În prezent, numărul maidanezilor s-a redus la 250, datorită eforturilor asociaţiei, sprijinite de către Primărie, care a investit peste 10.000 de lei în sterilizarea şi microciparea animalelor de pe străzi. Un alt proiect important multianual, pe care administraţia din Cernavodă îl derulează alături de asociaţie, este “Onoterapia”, prin intermediul căruia zeci de copii cu dizabilităţi beneficiază de terapie cu sprijinul măgăruşilor îngrijiţi la adăpostul de la Hinog “The footprints of joy”.