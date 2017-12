Ce amenzi ne pasc dacă aruncăm gunoiul aiurea

Amenda educă omul. Asta e clar. Dacă ești nevoit să scoți din buzunar sume care ți-ar înjumătăți salariul, punem pariu că te gândești de două ori înainte să arunci gunoaiele la întâmplare. Pentru asta este, însă, nevoie de un cadru legislativ. Dacă pentru aruncatul gunoaielor pe stradă există o lege care prevede sancțiuni, pentru aruncatul resturilor pe geamurile mașinilor sau ale locuințelor nu există. Nu există lege, nu ai ce amendă să primești, deci îți permiți aroganța de a arunca în mers, din mașină, ba o sticlă, ba un pahar, ba un ambalaj. Nici nu-ți pasă că orașul arată deplorabil, în parte, și din cauza ta. Pentru a reglementa acest lucru, un grup de parlamentari a inițiat o lege care taxează drastic astfel de gesturi. Potrivit proiectului, atât persoanele fizice, cât și cele juridice „vor fi sancționate pentru aruncarea resturilor menajere, a obiectelor și a lichidelor pe ferestrele apartamentelor, precum și pentru aruncarea la întâmplare a gunoaielor și a mucurilor de țigară din mașini“. Amenda va fi cuprinsă, în ambele cazuri, între 1.000 și 2.500 de lei. Destul de mult, dar numai așa o să avem rezultate. „În alte ţări, amenzile pentru aruncarea gunoiului în locuri nepermise sunt usturătoare şi, cel mai important, se aplică, așa încât oamenii respectă legea mai mult de frica amenzilor, iar de aruncat gunoi pe ferestre şi din autovehicule nici nu se mai pune problema“, se arată în expunerea de motive. Actul normativ a trecut tacit, ieri, de Senat, iar proiectul va fi transmis Camerei Deputaţilor, care se va pronunţa asupra acestuia în calitate de Cameră decizională.

LEGI LOCALE Până ca proiectul să devină lege și până ca parlamentarii să se gândească să reglementeze acest sector, unele municipalități au legiferat deja acest aspect prin hotărâri ale consiliilor locale. La nivelul municipiului Constanța, autoritatea locală a reglementat aceste lucruri încă din 2013, dând posibilitatea polițiștilor locali să aplice amenzi cuprinse între 400 și 1.000 de lei. „Comparativ cu amenzile ce sunt propuse prin lege, ale noastre sunt mai mici. Cu cât sunt sancțiunile mai mari, cu atât este mai bine, pentru că doar așa se va educa românul și va înțelege că strada nu este coș de gunoi“, a declarat directorul executiv adjunct al Poliției Locale Constanța, Dan Bratu. Evident că, dacă acest proiect va deveni lege, hotărârea Consiliului Local nu va mai avea aplicabilitate, deci vor fi aplicate sancțiunile prevăzute în lege.

Până atunci însă, pentru a-i face pe constănțeni să conștientizeze că, odată cu gunoiul, aruncă pe geam și bani din propriul buzunar, polițiștii locali nu doar că vor amenda, dar vor și publica pe pagina de Facebook a Primăriei Constanța, subpagina Poliției Locale, filmulețele în care cetăţenii sunt surprinși aruncând deșeuri. Prin urmare, aveți grijă de oraș, aveți grijă de buzunarul vostru!

Inițiativa legislativă este una foarte bună, care ar avea aplicabilitate, însă problema apare în cazurile în care cei amendați își permit să ignore sancțiunile pentru că, pur și simplu, statul nu are ce să le facă. Se intră într-un cerc vicios, în care polițistul consumă hârtie și timp aplicând amenzile, care nu sunt plătite și ajung la serviciile de taxe și impozite, care pornesc procedura de urmărire și executare silită. În cazurile în care pe numele amendatului nu există niciun bun, deci Primăria nu are ce executa, procesul-verbal de amendă se întoarce la organul care a emis-o, care se îndreaptă în instanță împotriva împricinatului. În fața instanței, sancționatul va spune că are venituri foarte mici sau nu are deloc, motiv pentru care nu poate achita amenda. În aceste condiții, judecătorul îl va întreba pe împricinat dacă este de acord să presteze muncă în folosul comunității. Evident că răspunsul va fi nu, că românul nostru nu se poate înjosi să strângă de pe stradă gunoaiele pe care le aruncă cei ca el. Și pentru că instanța nu-l poate obliga să facă muncă în folosul comunității, nici să scoată bani din buzunar pentru amedă și nici nu-l poate condamna la închisoare contravențională, după mulți bani cheltuiți, timp și efective irosite, amendatul pleacă acasă fără să scoată niciun leu din buzunar, iar autoritatea locală rămâne cu buza umflată. Că, deh... asta-i legea românească.