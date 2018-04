Ce anunț face Raed Arafat după majorarea salariilor în Sănătate

08:27:52 / 09 Aprilie 2018

Așa este

Eu am avut o stare de inconstienta,m-a luat cu salvarea la urgenta,mii s-au facut toate analizele plus tomografia.si cand am ajuns la neurolog mi-a prescris cateva pastile si mi-a zis sa-l caul la cabinet pentru rezolvarea totala a cauzei.Ma întreb de ce nu mi-a rezolvat problema pe loc,avand toate analizele si tomografia in fata?Consultatia la cabinet era de 100 lei,asta era cauza.Are dreptate domnul Arafat.