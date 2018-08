Ce ar face Gică Hagi dacă ar fi preşedintele României!

De foarte multe ori, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a analizat situaţia în care a ajuns sportul românesc şi fotbalul, în mod special, cu speranţa că lucrurile se vor schimba în bine, iar sportivii români se vor lupta din nou, de la egal la egal, pentru locurile fruntaşe în competiţiile internaţionale. Vineri, la conferinţa de presă premergătoare meciului dintre FC Viitorul şi Gaz Metan Mediaş, Gică Hagi s-a referit din nou la necesitatea ca cei care conduc destinele ţării să se implice pentru a organiza activitatea şi să nu mai dezbine, iar fericirea pe care au adus-o sportivii români în rândul oamenilor să revină. În plus, cuvântul frustrat nu există pentru cel supranumit „Regele” fotbalului românesc.

„Şi noi suntem buni, dar suntem departe de ce am fost, adică de anii ’80, ’90. Foarte, foarte, foarte departe. Atunci s-a format generaţia alături de care zece ani aţi trăit fericiţi. Pentru că victoria aduce fericirea. În România există talent foarte, foarte mult. Numai că susţinerea sportului, din păcate, eu cred că e la un nivel foarte jos. Multinaţionalele trebuie să ajute sportul în România. Şi cultura, şi sportul. Pentru că ele sunt segmente sociale, care au rolul de a forma următoarea generaţie. Educaţia, cultura şi sportul. Toţi sunt artişti. Eu dacă aş fi preşedintele României aş investi în segmentele sociale: cultură, sport şi sănătate. Şi infrastructură. După aceea, România o să înflorească. Cu toţii o să zâmbim. Din păcate, în momentul de faţă, cu toţii suntem trişti. Totul e numai negativ”, a declarat Gheorghe Hagi, care consideră că în acest moment mai există o singură sportivă care ţine steagul sus: „Nu mai vezi nimic frumos. Ba da. Există o fată. O sportivă mare. Simona, care se mai dueleză cu cei mari şi stă în topul mondial. Pe timpul meu, în toate disciplinele sportive, eram în top. De ce au trecut 27 de ani? Pentru ce? De ce a fost Revoluţia? Oare nu a fost dezbinare... Să fim mai săraci, să cerşim cu toţii... Mândria şi orgoliul nu pot să dispară. Sunt român. M-am luptat ca României să îi fie bine pe plan mondial. Sportul trebuie să devină o prioritate în România. Gică Hagi crede în sportivii români. Trebuie doar organizare, strategie şi formare. Suntem obligaţi să facem acest lucru. Eu şi colegii mei am fost buni, am fost respectaţi. Decât să ne certăm, să facem. Cu toţii”.

Gică Hagi s-a referit şi la faptul că la Academia Hagi încă nu are lumină şi canalizare. „Rămân cu părticica mea mică la Ovidiu, în câmp. Nu am canalizare. Încă aştept ca strada care vine la Academie să fie luminată. Dar am investit şi plătesc impozit. Credeţi că spectatorilor care vin la meciuri le e greu? Păi se ciocnesc unul cu altul. Noi jucăm seara. N-am canalizare. O investiţie importantă într-o zonă. Dar mergem înainte. Nu este aşa de important Hagi. Sunt mic. Pentru unii vorbesc, dar nu au ochi. Dar şi pentru unii, şi pentru alţii, al vostru am fost, am luptat pentru voi, v-am făcut fericiţi. Din când în când, chiar dacă ştiu că mai şi greşesc, zic lucrurilor pe nume, zic lucruri bune, lucruri prin care ne dorim cu toţii să progresăm. Să fim mai fericiţi. nu nefericiţi. Şi nu cu cuvântul acela (n.r. - frustrat), vă rog frumos, dacă ar fi posibil, pe care să nu-l mai pronunţăm. Dacă nu, vom vedea ce ne rezervă ziua de mâine. Era să zic, Viitorul..."