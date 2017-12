Ce ascunde moartea lui Toni Tecuceanu? (II)

Pentru că, în România, nu se sancţionează monstruozităţile din spitale, tragicele erori medicale ajung să se consume sub forma unui spectacol macabru în care declaraţiile oficiale, care scot mereu basma curată purtătorii de stetoscop, contrastează şocant cu lacrimile, disperarea şi durerea celor ce îngroapă victimele sistemului medical. Probabil cel mai celebru caz este cel al morţii actorului Toni Tecuceanu, care a panicat, se pare, intenţionat, milioane de români, în scopul de a se vaccina cu Cantgrip, împotriva gripei porcine. Săptămâna trecută, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” au fost chemaţi în faţa instanţei de familia regretatului artist care, nici până astăzi, nu a primit dosarul medical al defunctului. Întrucât Adrian Streinu-Cercel nu s-a prezentat la audieri, continuăm, astăzi, interviul cu fratele regretatului actor, Paul Tecuceanu:

Reporter (Rep.): Numeroase voci susţin că Toni Tecuceanu nu ar fi murit cu diagnosticul de gripă porcină

Paul Tecuceanu (P. T.): Din discuţiile cu alţi medici, simptomele lui nu sugerau că ar fi avut aşa ceva. A avut o răceală pe care tratat-o două-trei săptămâni, cu Paracetamol sau Coldrex. În noaptea de 24 spre 25 decembrie, se îmbrăcase în Moş Crăciun, pentru a le face o surpriză copiilor lui Huidu. Acasă la colegul său, nu a mai putut să respire, şi-a smuls barba din costumaţie şi s-a prăbuşit. A fost dus la Spitalul Universitar şi ulterior, transferat la “Matei Balş”, unde ne-au spus imediat că are gripă porcină şi şansele de supravieţuire sunt reduse. Timp de trei zile, am întrebat ce are şi ne-au zis că i-au recoltat probe de secreţie, analizate la “Cantacuzino”. Apoi au spus că două teste au ieşit negative şi mai recoltează probe noi. A treia oară, zic ei, au ieşit pozitive, fapt nedemonstrat nici astăzi, pentru că nu ne dau dosarul medical al fratelui meu şi nu s-a făcut vreo expertiză. În necropsie scrie “AH1N1 confirmat etiologic”, pe baza testului de la “Cantacuzino”. În plus, una dintre ”bebeluşele” din emisiune, s-a dus la “Balş” să se controleze de AH1N1 şi medicii i-au zis să-şi vadă de treabă că Toni nu are porcină... La un an de la moartea fratelui meu, conducerea spitalului spune că nu poate îmi da dosarul său medical, întrucât sunt rudă de gradul II, deşi sunt singurul moştenitor.

Rep.: Până la ce nivel se ridică muşamalizarea morţii artistului?

P.T.: Am depus o plângere penală împotriva lui Adrian Streinu-Cercel: l-am acuzat de genocid şi inducere de panică în mod voit împotriva românilor, folosirea numelui Toni Tecuceanu în propaganda gripei porcine. De la Parchet m-au trimis la DIICOT, iar de acolo, la Curtea de Apel. De un an se tergiversează acest dosar. Sistemul s-a coalizat împotriva familiei: vor să concluzioneze că mortu’i vinovat. Am cerut la Avocatul Poporului să se declare neconstituţională Legea 46/2003, s-a respins. Sfera politică este implicată în această muşamalizare, dar anunţăm cu fermitate că vom merge până la capăt: în ipoteza că vom pierde în România, deşi faptele expuse de noi sunt clare, ne vom judeca la CEDO!