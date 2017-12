Ce ascunde Şcoala Naţională de Sănătate Publică?

Sănătatea din România poate fi comparată, fără nicio exagerare, cu un pacient aflat în agonie, cu toate tratamentele ce i-au fost aplicate în ultimii 20 de ani. S-au perindat zeci de miniştri, toţi trasând, în viziunea lor, dar şi în contextul unor interese, o serie de politici care ar fi trebuit să ducă Sănătatea pe un făgaş normal. Nici pomeneală de aşa ceva. De la an la an, sistemul s-a degradat, oamenii - asiguraţi în mod obligatoriu - ajungând la capătul răbdării. Ce mai oferă românilor sistemul sanitar? Mai nimic. În spitale totul se plăteşte, populaţia este atât de dezamăgită încât a ajuns să-şi dorească să se transforme în doctori şi să se trateze. Dezamăgirea fără margini a fost menţionată chiar de actualul ministru al Sănătăţii, revenit la şefia unui minister cu mari pretenţii de la români, Eugen Nicolăescu. Cum era firesc, în ultimii ani a început, în forţă, să se dezvolte sistemul de sănătate privat. Noile unităţi sanitare au fost şi sunt lăudate de populaţie, fiind considerate, cu adevărat, spitale. Condiţiile de cazare în acestea sunt impecabile, aparatura este şi ea pe măsură, aşa că mulţi asiguraţi au început să apeleze la asemenea unităţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a început să încheie contracte cu unităţile private, ceea ce înseamnă că o parte din serviciile medicale private prestate unui asigurat sunt suportate din bugetul Fondului Unic Naţional al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FUNASS) al CNAS. Din păcate, decontările mult prea mari în sistemul privat n-u făcut altceva decât să sărăcească sistemul public. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a dezbătut, pe larg, toate aceste probleme din Sănătate într-o emisiune TV la Antena 3. Imediat ce a venit la cârma ministerului, demnitarul a început să strângă date vizavi de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în sistem, pentru a putea trece, din nou, la treabă. Dacă de la CNAS a reuşit să culeagă toate informaţiile, de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică (cea de-a doua unitate care deţine date importante din sistem) nu a obţinut nimic. „Şcoala nu este o instituţie care funcţionează corect. E condusă de un pedelist... Trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că nu este normal”, a spus Nicolăescu. Astfel, în mod paradoxal, MS, care are în subordine Şcoala de Sănătate Publică, nu ştie la această oră ce anume s-a finanţat în sistemul medical din bani publici. Din datele culese de la CNAS a reieşit că sistemul privat a fost avantajat în mod evident. Astfel, deconturile pe caz ponderat, în 2012, în medie, la Constanţa, de exemplu, au fost pentru sistemul privat de 3.321 lei, în vreme ce pentru sistemul public, 1.619 lei, potrivit ministrului. La Cluj s-a putut constata chiar o situaţie alarmantă, respectiv diferenţele de decont dintre public şi privat fiind de patru ori mai mari pentru privat. Şi exemplele pot continua. Demnitarul a subliniat astfel că ceva nu funcţionează cum trebuie, aşa că va lua parte, săptămâna aceasta, la o întâlnire cu toţi reprezentanţii mediului privat sanitar. Nicolăescu vrea să cadă de comun acord cu toţi actorii implicaţi, deciziile fiind luate după ce vor fi organizate dezbateri pe fiecare subiect în parte. Oficialul nu a înţeles de ce s-au aprins spiritele în ultimele zile, în condiţiile în care până acum totul a fost la stadiul de discuţie, de proiect, în niciun caz de decizie finală. „Vom discuta, vom analiza. Nu cedez la nici un atac pentru că am încredere în ceea ce fac, că va fi bine”, a spus demnitarul.