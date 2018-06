Ce atâtea investiții, Transgazule? Ia dă bani pentru pensii!

Din ciclul „YOLO - Carpe Diem“, Guvernul a decis să ia, sub formă de dividende, minimum 90% din profitul pe 2017 al Transgaz. Consiliul de Administrație al companiei ceruse distribuirea a doar 50% din profit, pentru că are nevoie de bani ca să investească. Recent, Transgaz a demarat unul dintre cele mai mari proiecte ale sale - conducta BRUA. De asemenea, cât de curând, compania va începe lucrările necesare pentru preluarea gazelor din Marea Neagră. Neinteresant. La ce panică e la bugetul central, unde nu mai sunt bani decât pentru pensii și salarii (dacă mai sunt și ăia...), nu s-a stat pe gânduri - de la Transgaz se va lua suma de 534,3 milioane lei, sub formă de dividende, companiei fiindu-i lăsată suma de 47,7 milioane lei. Transgaz a planificat pentru 2018 investiții de 1,8 miliarde lei, iar pentru 2019 si 2020 sunt estimate investiții de 2,9, respectiv 1,2 miliarde lei. De exemplu, valoarea totală estimată a proiectului BRUA (Faza I) este de 478,6 milioane euro, dintre care doar 180 milioane euro reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. Restul sumei trebuie acoperită din împrumuturi sau surse proprii.