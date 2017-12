Ce carte trebuie să citiți pentru un somn mai bun?

Pentru un somn mai bun este preferabil de citit o carte tipărită pe hârtie decât în format electronic, arată un studiu american, potrivit căruia lumina albastră a aparatelor pe care se descarcă volumele este de natură să perturbe somnul. Cercetători de la Brighan and Women's Hospital din Boston au comparat efectele biologice ale celor două stiluri de lectură înainte de culcare în cadrul unui studiu ale cărui rezultate sunt publicate în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences“, relatează AFP. Timp de două săptămâni, 12 participanți au citit patru ore înainte să se culce, cinci zile consecutiv, cărți în format electronic pe iPad și pe cărți pe suport de hârtie. ”Cei care citeau cărți descărcate pe aparate electronice adormeau mai greu, dormeau mai puțin, iar secreția de melatonină (care duce la somn) era scăzută”, arată într-un comunicat Anne-Marie Chang, autoare a studiului și cercetător în știința somnului la spitalul din Boston. „Și ceasul lor circadian (ceasul biologic intern - n.r.) era întârziat, iar ei erau mai puțin vioi a doua zi dimineață decât cei care citiseră o carte pe suport de hârtie”, a adăugat autoarea studiului. ”Ritmurile circadiene naturale ale corpului sunt întrerupte de lumina pe unde scurte, cunoscută sub numele de lumină albastră, emanată de aparatele electronice”, mai spune Chang. Cercetătorii au remarcat că cititorii pe tablete adormeau cu o oră mai târziu decât ceilalți și erau mai puțin vioi dimineața, după opt ore de somn.