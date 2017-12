Ce caută femeile cu școală la vrăjitoare?

Atunci când vorbești despre vrăjitoare și ghicitoare, nu mulți sunt cei care cred că serviciile acestora ar putea fi căutate de oameni cu carte, cu cariere publice în floare, aflați în poziții înalte. Să crezi că destinul ți-e scris în cărțile de tarot și îți poate fi dezvăluit de o analfabetă cu har pare a fi o chestiune de apanajul ignoranților, al persoanelor fără carte, care nu au avut acces la mijloacele de informare. Povești despre vrăjitoare am mai auzit prin lumea showbizului, de la personaje cu o fire mai colorată, de genul Oanei Zăvoranu, care a fost escrocată de mistice pretinse, dar de aici și până la victime cu facultate pare că mai e cale lungă. Ei bine, se pare că nu este deloc așa. Fosta candidată la președinția României, Elena Udrea, spune că are anturajul plin de "doamne bine" care își dau în bobi pe la ghicitoare. Udrea merge mai departe, afirmând că multe persoane importante de pe scena politică şi din viaţa publică apelează la vrăjitoare. Reacţia vine după ce fosta "blondă de la Cotroceni" a fost acuzată, în repetate rânduri, că şi-ar fi căutat succesul prin cărţile de tarot. Vrăjitoarea Lucreţia spunea, în urmă cu câţiva ani, că Udrea i-ar face vizite unui vraci şchiop din Buzău, iar Corneliu Vadim Tudor a acuzat-o că ar fi apelat la serviciile vrăjitoarei Cati. În apărarea sa, Udrea spune că nu este ea cea care apelează la astfel de practici. "Nu umblu cu găini… Niciodată nu am fost la vraci, nu am călcat în viaţa mea la aşa ceva pentru că nu cred. (...) Toate prietenele mele, şi mă refer la judecătoare, procuroare, avocate, femei cu şcoală, se duc să-şi ghicească de bărbaţi, dacă le părăsesc, dacă le înşală. Toată lumea mă îndeamnă să merg şi eu, însă n-o s-o fac niciodată! Aşa cum n-am fumat în viaţa mea, nici măcar din curiozitate, nu am acceptat să mi se citească astrograma", a declarat Udrea pentru Cancan.ro. Pentru o persoană care declară cu atâta emfază că nu este interesată de subiect, Udrea pare că stăpânește cam mulți termeni specifici domeniului...